Має російське громадянство і приховується від публіки: що відомо про ексдружину президента Казахстану Токаєва

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, який провів зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, близько 40 років був одруженим.

Колишня дружина Токаєва — єврейка-ашкеназі з Нижнього Тагілу

Вона стала власницею елітної нерухомості під Москвою

У експодружжя є син Тимур

Особисте життя Касима-Жомарта Токаєва

У 1980 році Токаєв одружився з жінкою Надією, етнічною єврейкою-ашкеназі з Нижнього Тагілу. У 1984 році у подружжя народився син Тимур. У 1998 році у Надії та сина Тимура з'явився банківський рахунок у швейцарському банку Credit Suisse. У 2005 році на їхньому рахунку налічувалось 1,5 мільйона доларів.

У 2000-х Надія була підприємцем у Москві — займалася здаванням нерухомості в оренду. Зокрема, вона володіла об'єктами нерухомості в Підмосков'ї — будинком в Абрамцевому (у СРСР там видавали землі військовим високого рангу). У 2008 році будинок придбала родина московської журналістки Євгенії Лавут та кінопродюсера Євгена Гінділіса.

У 2011 році Надія перебувала на посаді почесного президента Жіночої гільдії ООН. У цей період Токаєв був заступником генерального секретаря ООН та генеральним директором відділення ООН у Женеві.

Надія Токаєва, фото з мережі

У 2012 році рахунок у швейцарському банку закрили. Натомість сім'я відкрила офшорні компанії на Британських Віргінських островах. Їхні активи сягали 5 мільйонів доларів, а також була нерухомість у Женеві та Москві вартістю 7,7 мільйона доларів.

Коли Токаєва обрали президентом Казахстану, він ще носив обручку, але згодом припинив. На офіційному сайті було зазначено, що політик розлучений. Подейкували, що російське громадянство Надії могло стати причиною розлучення, адже вона володіє елітною нерухомістю у РФ.

Згідно із розслідуванням Олексія Навального, з Росреєстру зникли імена дружини та сина Токаєва, які зазначалися власниками квартир у центрі Москви. Замість них з'явилась позначка "Російська Федерація".

Тимур Токаєв, фото з мережі

Щодо сина Тимура, він був одним із членів ради директорів російського ВАТ Маяк, яке займалось житловим будівництвом. Чоловік отримав науковий ступінь кандидата політичних наук. Також він був акціонером компанії KM GOLD. Зараз Тимур займається бізнесом у Москві.

ЖК "Маяк"

