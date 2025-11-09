Имеет российское гражданство и скрывается от публики: что известно об экс-жене президента Казахстана Токаева

Сейчас неизвестно, с кем находится в отношениях глава Казахстана

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, который проводил встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, около 40 лет был женат.

Что нужно знать:

Бывшая жена Токаева – еврейка-ашкенази из Нижнего Тагила

Она стала владелицей элитной недвижимости под Москвой

У экс-супругов есть сын Тимур

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни президента Казахстана.

Личная жизнь Касима-Жомарта Токаева

В 1980 году Токаев женился на Надежде, этнической еврейке-ашкенази из Нижнего Тагила. В 1984 году у супругов родился сын Тимур. В 1998 году у Надежды и сына Тимура появился банковский счет в швейцарском банке Credit Suisse. В 2005 году на их счете хранилось 1,5 миллиона долларов.

В 2000-х Надежда была предпринимателем в Москве – занималась сдачей недвижимости в аренду. В частности, она владела объектами недвижимости в Подмосковье – домом в Абрамцево (в СССР там выдавали земли военным высокого ранга). В 2008 году здание приобрела семья московской журналистки Евгении Лавут и кинопродюсера Евгения Гиндилиса.

В 2011 году Надежда занимала должность почетного президента Женской гильдии ООН. В этот период Токаев являлся заместителем генерального секретаря ООН и генеральным директором отделения ООН в Женеве.

Надежда Токаева, фото из сети

В 2012 году счет в швейцарском банке был закрыт. Зато семья открыла оффшорные компании на Британских Виргинских островах. Их активы достигали 5 миллионов долларов, а также была недвижимость в Женеве и Москве стоимостью 7,7 миллиона долларов.

Когда Токаева избрали президентом Казахстана, он еще носил обручальное кольцо, но впоследствии прекратил. На официальном сайте было указано, что политик разведен. Говорили, что российское гражданство Надежды могло стать причиной развода, ведь она владеет элитной недвижимостью в РФ.

Согласно расследованию Алексея Навального, из Росреестра исчезли имена жены и сына Токаева, которые отмечались владельцами квартир в центре Москвы. Вместо них появилась отметка "Российская Федерация".

Тимур Токаев, фото из сети

Относительно сына Тимура, он был одним из членов совета директоров российского ОАО Маяк, которое занималось жилищным строительством. Мужчина получил степень кандидата политических наук. Также он являлся акционером компании KM GOLD. Сейчас Тимур занимается бизнесом в Москве.

ЖК "Маяк"

