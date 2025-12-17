У Трампа готуються до війни за нафту? Що відбувається і чи постраждає Росія

Американський лідер вибухнув погрозами в бік режиму Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявив про повну блокаду підсанкційних нафтових танкерів, що прямують до Венесуели або виходять з її вод. Крім того, у Сенат США внесли законопроєкт про санкції щодо російської нафти.

Що треба знати:

Трамп оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів Венесуели

Країна, заявив американський лідер, має повернути США "всю нафту, землю та інші активи, які вони вкрали"

На цьому тлі до Сенату США внесли двопартійний законопроєкт про санкції за купівлю або сприяння імпорту російської нафти

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Крім цього, американський лідер оголосив режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро "іноземною терористичною організацією".

Венесуела повністю оточена найбільшою армадою, яка колись збиралася в історії Південної Америки. Вона буде тільки збільшуватися, і шок для них буде таким, якого вони ще ніколи не відчували – до тих пір, поки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше вкрали у нас, Дональд Трамп

Трамп атакує економіку Венесуели

Цей крок являє собою ескалацію тиску адміністрації Трампа на президента країни Ніколаса Мадуро, якого вона звинувачує в керівництві операцією з торгівлі наркотиками, пише Вloomberg. Зазначається, що сконцентрувавшись на нафті, Трамп вражає саму суть економіки Венесуели. Наповнення бюджету країни майже повністю пов'язане з продажем сирої нафти, а обмеження на торгівлю нафтою, запроваджені США на початку цього року, ставлять країну на межу гіперінфляції.

Минулого тижня США захопили біля узбережжя Венесуели підсанкційний нафтовий танкер "Шкіпер". Днем пізніше три супертанкери, що спочатку прямували до Венесуели, змінили курс після захоплення. Ще один був змушений розвернувся на початку цього тижня.

До Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо російської нафти

Американські сенатори внесли до Сенату двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Про це у Facebook повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США, — йдеться у повідомленні

Як пояснила дипломатка, цей законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи Росії. Якщо Сенат ухвалить документ, президент США буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти.

Як повідомляв "Телеграф", ціни на російську нафту Urals перебувають на найнижчому рівні від початку повномасштабної війни. Експортери отримують трохи більш як 40 доларів за барель.