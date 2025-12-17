У Трампа готовятся к войне за нефть? Что происходит и пострадает ли Россия

Американский лидер разразился угрозами в сторону режима Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил о полной блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, направляющихся в Венесуэлу или выходящих из ее вод. Кроме того, в Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении российской нефти.

Что нужно знать:

Трамп объявил полную блокаду для подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы

Страна, заявил американский лидер, должна вернуть США "всю нефть, землю и другие активы, что они украли"

На этом фоне в Сенат США внесли двухпартийный законопроект о санкциях за покупку или содействие импорту российской нефти.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Кроме того, американский лидер объявил режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро "иностранной террористической организацией".

Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-то собиравшейся в истории Южной Америки. Она будет только увеличиваться, и шок для них будет таким, какого они еще никогда не испытывали – до тех пор пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они раньше украли у нас, Дональд Трамп

Трамп атакует экономику Венесуэлы

Этот шаг представляет собой эскалацию давления администрации Трампа на президента страны Николаса Мадуро, которого она обвиняет в руководстве операцией по торговле наркотиками, пишет Вloomberg. Отмечается, что сконцентрировавшись на нефти, Трамп поражает самую сущность экономики Венесуэлы. Наполнение бюджета страны почти полностью связано с продажей сырой нефти, а ограничения на торговлю нефтью, введенные в начале этого года, ставят страну на грань гиперинфляции.

На прошлой неделе США захватили у побережья Венесуэлы подсанкционный нефтяной танкер "Шкипер". Днем позже три супертанкера, которые сначала направлялись в Венесуэлу, сменили курс после захвата. Еще один был вынужден развернуться в начале этой недели.

В Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении российской нефти

Американские сенаторы внесли в Сенат двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России. Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Авторы законопроекта подчеркнули, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, способствующие такой торговле, должны понимать последствия, в частности, риск потери доступа к финансовой системе США, — говорится в сообщении

Как пояснила дипломат, этот законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы России. Если Сенат примет документ, президент США будет обязан в течение 90 дней применить санкции в отношении лиц, привлеченных к импорту российской нефти.

Как сообщал "Телеграф", цены на российскую нефть Urals находятся на самом низком уровне с начала полномасштабной войны. Экспортеры получают чуть более 40 долларов за баррель.