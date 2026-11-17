Зеленський доручив підготувати резервні схеми транспорту для різних варіантів розвитку подій

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Після російської атаки в ніч на 17 листопада у Києві пошкоджено Північний і Південний мости, рух обома перекрито. На Північному мосту постраждали дорожнє полотно та пішохідна зона.

Фахівці визначають ступінь пошкоджень, від їхніх висновків залежатиме відкриття руху. Про це повідомляє "Телеграф".

У якому стані Північний і Південний мости

На Північному мосту пошкоджено дорожнє покриття. На місці працюють фахівці та дорожня техніка. Пошкоджені ділянки убезпечили червоно-білими бар'єрами. Поруч знаходяться комунальники, витяги та інша спецтехніка.

На Південному мосту фахівці також оцінюють масштаби пошкоджень і визначають необхідні роботи. Про це мер столиці Віталій Кличко розповів у відеозверненні з місця подій.

"Зараз працюють комунальні служби, робимо все, щоб якомога швидше відновити рух", – сказав Кличко.

Водіям важливо враховувати режими роботи інших мостів Києва під час планування маршрутів

Рух іншими мостами організовано так:

Подільський мостовий перехід – рух з лівого на правий берег тимчасово обмежують приблизно на 15 хв після початку повітряної тривоги.

Дарницький міст і міст Метро – відкриті для руху без обмежень.

Міст імені Є. А. Патона – діє реверсивний рух: з 6:00 до 16:00 – у напрямку з лівого берега на правий; з 16:00 до 24:00 – з правого берега на лівий.

Що Зеленський доручив після ударів по мостах

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на селекторній нараді заслухав окрему доповідь про ситуацію з логістикою після влучань по київських мостах.

"Цієї ночі було чотири балістичні ракети по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також строк відновлення", – заявив глава держави.

З урядом він обговорив реалізацію програми екстреної підтримки української логістики, про яку домовився з Урсулою фон дер Ляєн. Прем’єр-міністр доповів про перші рішення Єврокомісії, після чого учасники наради визначили подальші кроки.

"Є окремі доручення МВС України щодо реорганізації транспортних потоків: потрібні чіткі резервні схеми роботи транспорту, маршрутів, додаткових сил на кожен варіант розвитку подій", – повідомив Зеленський.

Чи реально знищити мости в Києві?

Переправи через Дніпро в Києві складно знищити через великий запас міцності, закладений під час будівництва на випадок війни, пояснив ветеран Олег Дёрфлер, який має освіту інженера-техніка. За словами Дёрфлера, мости через Дніпро будували за часів холодної війни, тому їхню міцність розраховували на випадок ядерного удару.

"Як інженер кажу: запас там такий, що вони розраховані витримати навіть тактичну ядерну зброю. Ракета чи дрон можуть пошкодити проліт, покриття, опору. Але зруйнувати такий міст – це зовсім інше завдання", – написав він.