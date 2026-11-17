Зеленский поручил подготовить резервные схемы транспорта для разных вариантов развития событий

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После российской атаки в ночь на 17 ноября в Киеве повреждены Северный и Южный мосты, движение по обоим перекрыто. На Северном мосту пострадали дорожное полотно и пешеходная зона.

Специалисты определяют степень повреждений, от их выводов будет зависеть открытие движения. Об этом сообщает "Телеграф".

В каком состоянии Северный и Южный мосты

На Северном мосту повреждено дорожное покрытие. На месте работают специалисты и дорожная техника. Поврежденные участки оградили красно-белыми барьерами. Рядом находятся коммунальщики, подъемники и другая спецтехника.

На Южном мосту специалисты также оценивают масштаб повреждений и определяют необходимые работы. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в видеообращении с места событий.

"Сейчас коммунальные службы работают, делаем все для того, чтобы максимально быстро восстановить движение", – сказал Кличко.

Водителям важно учитывать режимы работы других мостов Киева при планировании маршрутов

Движение по другим мостам организовано следующим образом:

Подольский мостовой переход – движение с левого на правый берег временно ограничивают ориентировочно на 15 мин после начала воздушной тревоги.

Дарницкий мост и мост Метро – открыты для движения без ограничений.

Мост имени Е. А. Патона – действует реверсивное движение: с 6:00 до 16:00 – в направлении с левого берега на правый; с 16:00 до 24:00 – с правого берега на левый.

Что Зеленский поручил после ударов по мостам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на селекторном совещании заслушал отдельный доклад о ситуации с логистикой после попаданий по киевским мостам.

"Этой ночью было четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также срок восстановления", – заявил глава государства.

С правительством он обсудил реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой договорился с Урсулой фон дер Ляйен. Премьер-министр доложил о первых решениях Еврокомиссии, после чего участники совещания определили дальнейшие шаги.

"Есть отдельные поручения МВД Украины по реорганизации транспортных потоков: нужны четкие резервные схемы работы транспорта, маршрутов, дополнительных сил на каждый вариант развития событий", – сообщил Зеленский.

Реально ли уничтожить мосты в Киеве?

Переправы через Днепр в Киеве сложно уничтожить из-за большого запаса прочности, заложенного при строительстве на случай войны, объяснил ветеран Олег Дёрфлер, имеющий образование инженера-техника. По словам Дёрфлера, мосты через Днепр строили во времена холодной войны, поэтому рассчитывали их крепость на случай ядерного удара.

"Как инженер говорю: запас там такой, что они рассчитаны выдержать даже тактическое ядерное оружие. Ракета или дрон может повредить пролет, покрытие, опору. Но положить такой мост – это совсем другая задача", – написал он.