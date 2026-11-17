Мосты в Киеве выдержали 7 ударов баллистикой: что с ними сейчас и сможет ли Россия их обрушить
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Зеленский поручил подготовить резервные схемы транспорта для разных вариантов развития событий
После российской атаки в ночь на 17 ноября в Киеве повреждены Северный и Южный мосты, движение по обоим перекрыто. На Северном мосту пострадали дорожное полотно и пешеходная зона.
Специалисты определяют степень повреждений, от их выводов будет зависеть открытие движения. Об этом сообщает "Телеграф".
В каком состоянии Северный и Южный мосты
На Северном мосту повреждено дорожное покрытие. На месте работают специалисты и дорожная техника. Поврежденные участки оградили красно-белыми барьерами. Рядом находятся коммунальщики, подъемники и другая спецтехника.
На Южном мосту специалисты также оценивают масштаб повреждений и определяют необходимые работы. Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал в видеообращении с места событий.
"Сейчас коммунальные службы работают, делаем все для того, чтобы максимально быстро восстановить движение", – сказал Кличко.
Движение по другим мостам организовано следующим образом:
- Подольский мостовой переход – движение с левого на правый берег временно ограничивают ориентировочно на 15 мин после начала воздушной тревоги.
- Дарницкий мост и мост Метро – открыты для движения без ограничений.
- Мост имени Е. А. Патона – действует реверсивное движение: с 6:00 до 16:00 – в направлении с левого берега на правый; с 16:00 до 24:00 – с правого берега на левый.
Что Зеленский поручил после ударов по мостам
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на селекторном совещании заслушал отдельный доклад о ситуации с логистикой после попаданий по киевским мостам.
"Этой ночью было четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также срок восстановления", – заявил глава государства.
С правительством он обсудил реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой договорился с Урсулой фон дер Ляйен. Премьер-министр доложил о первых решениях Еврокомиссии, после чего участники совещания определили дальнейшие шаги.
"Есть отдельные поручения МВД Украины по реорганизации транспортных потоков: нужны четкие резервные схемы работы транспорта, маршрутов, дополнительных сил на каждый вариант развития событий", – сообщил Зеленский.
Реально ли уничтожить мосты в Киеве?
Переправы через Днепр в Киеве сложно уничтожить из-за большого запаса прочности, заложенного при строительстве на случай войны, объяснил ветеран Олег Дёрфлер, имеющий образование инженера-техника. По словам Дёрфлера, мосты через Днепр строили во времена холодной войны, поэтому рассчитывали их крепость на случай ядерного удара.
"Как инженер говорю: запас там такой, что они рассчитаны выдержать даже тактическое ядерное оружие. Ракета или дрон может повредить пролет, покрытие, опору. Но положить такой мост – это совсем другая задача", – написал он.
Ранее инженер-конструктор и урбанист Дмитрий Макагон допустил, что РФ теоретически может вывести из строя один или два моста. Однако уничтожить все переправы через Днепр, по его словам, "почти невероятно". Инженер объясняет это прочностью мостов и тем, что с большого расстояния сложно поразить их уязвимые узлы.