Долар по 45: чи варто панікувати та що буде з курсом

Банкір пояснив, чому "американець" злетів та коли це закінчиться

У вівторок, 9 червня, курс долара в Україні підскочив до 45 гривень, що змусило багатьох занепокоїтися. Але вже скоро ситуація має вирівнятися.

Таким прогнозом з "Телеграфом" поділився директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий.

Коли стабілізується курс

Він стверджує, що до кінця тижня положення вирівняється. Очікується, що курс долара коливатиметься поблизу 45 грн.

"Не варто події понеділка-вівторка розцінювати, як обвал. На ринку такі періодичні сплески можливі. У травні їх було два, у квітні — три, а у березні — аж чотири", – зауважив фахівець.

Ринок не "консервований". Тому потребує трошки більше спокою і розважливості. Режим "керованої гнучкості" майже гарантує, що руйнації ринку не станеться, впевнений він. Тому всі наявні процеси поки що відбуваються в межах річних прогнозів.

Що робиться на міжбанку

"Ситуація на ринку від 8 червня досить динамічна, адже попит на міжбанку переважає пропозицію в середньому на 15%. Розуміємо, що саме попит диктує повістку на ринку. Без активного втручання Нацбанку не обійдеться. Власне завдяки валютним інтервенціям раптовий ажіотаж вдасться вгамувати", – пояснив він.

На думку фінансиста, цілком можливо, що на цьому тижні валютні інтервенції "дотягнуться" до $1 млрд. Однак більш реалістично – до $900 млн.

"На ринку домінують імпортери, враховуючи трейдерів пального. Поки на Близькому Сході триває "колотнеча", а ціни на нафту змінюються "вистрибцем", періодично імпортери діятимуть на валютному ринку більш активно", – зауважив Лєсовий.

Чому в обмінниках підскочила ціна

За словами фахівця, обмінники уважно спостерігають за міжбанком і наявну тенденцію нашвидку "трансформують" у більший курс продажу, збільшивши різницю з курсом купівлі на 1-1,2 грн.

"Натомість курси купівлі істотно не змінилися. Тобто готівковий ринок в курсоутворенні спирається головним чином на міжбанк", – додав фінансист.

Як ЗМІ впливають на курс валют

Також він наголосив на роботі ЗМІ, які видали від початку доби 9 червня щонайменше три "сенсації" про зростання курсів. При цьому кожна наступна перекриває попередню.

"Нагнітання не є чимось поганим, проте обмінні пункти так само читають медіа, що спонукає їх до активізації. Однак жодних черг в обмінниках немає. Нагадаю: валюта не дефіцит. Її вдосталь. Тому всі охочі придбати долар за курсом 45,3-45,5 грн можуть це зробити без проблем", – констатував Лєсовий.

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов напочатку квітня спрогнозував, що у квітні-червні 2026 року курс долара не перевищить 45,5 грн.