Доллар по 45: стоит ли паниковать и что будет с курсом

Банкир объяснил, почему "американец" взлетел и когда это закончится

Во вторник, 9 июня, курс доллара в Украине подскочил до 45 гривен, что заставило многих забеспокоиться. Но скоро ситуация должна выровняться.

Таким прогнозом с "Телеграфом" поделился директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

Когда стабилизируется курс

Он утверждает, что к концу недели положение выровняется. Ожидается, что курс доллара будет колебаться в районе 45 грн.

"Не стоит события понедельника-вторника расценивать, как обвал. На рынке такие периодические всплески возможны. В мае их было два, в апреле — три, а в марте — четыре", — отметил специалист.

Рынок не "консервированный". Поэтому требует немного больше покоя и рассудительности. Режим "управляемой гибкости" почти гарантирует, что обрушения рынка не произойдет, уверен он. Поэтому все существующие процессы пока происходят в пределах годовых прогнозов.

Что делается на межбанке

"Ситуация на рынке от 8 июня достаточно динамичная, ведь спрос на межбанке преобладает над предложением в среднем на 15%. Понимаем, что именно спрос диктует повестку на рынке. Без активного вмешательства Нацбанка не обойдется. Собственно благодаря валютным интервенциям внезапный ажиотаж удастся успокоить", — пояснил он.

По мнению финансиста, вполне возможно, что на текущей неделе валютные интервенции "дотянутся" до $1 млрд. Однако более реалистично – до $900 млн.

"На рынке доминируют импортеры, учитывая трейдеров горючего. Пока на Ближнем Востоке продолжается "потасовка", а цены на нефть меняются скачками, периодически импортеры будут действовать на валютном рынке более активно", — отметил Лесовой.

Почему в обменниках подскочила цена

По словам специалиста, обменники внимательно наблюдают за межбанком и имеющуюся тенденцию наскоро "трансформируют" в больший курс продажи, увеличив разницу с курсом покупки на 1-1,2 грн.

"Вместе с тем курсы покупки существенно не изменились. То есть наличный рынок в курсообразовании опирается главным образом на межбанк", – добавил финансист.

Как СМИ влияют на курс валют

Также он отметил работу СМИ, которые выдали с начала суток 9 июня по меньшей мере три "сенсации" о росте курсов. При этом каждая последующая перекрывает предыдущую.

"Нагнетание не является чем-то плохим, однако обменные пункты также читают медиа, что побуждает их к активизации. Однако никаких очередей в обменниках нет. Напомню: валюта не дефицит. Ее достаточно. Поэтому все желающие приобрести доллар по курсу 45,3-45,5 грн могут это сделать без проблем", – констатировал Лесовой.

Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в начале апреля спрогнозировал, что в апреле-июне 2026 года курс доллара не превысит 45,5 грн.