Как СССР уничтожил украинскую кухню: исследователи рассказали, откуда взялась окрошка с колбасой

Украинская кухня на протяжении веков формировалась как богатая и разнообразная гастрономическая традиция, в которой сочетались сезонные продукты, региональные особенности и сложные технологии приготовления.

Однако, по мнению ряда исследователей кулинарной истории, в советский период произошёл процесс массовой стандартизации питания, который существенно повлиял на сохранение локальных рецептов и их дальнейшее восприятие.

В центре обсуждения часто оказывается феномен так называемой "унифицированной кухни", сформированной через систему государственных стандартов (ГОСТ) и популярные издания вроде "Книги о вкусной и здоровой пище". Эти источники задавали единые принципы приготовления блюд для всей территории СССР, постепенно вытесняя локальные и более сложные варианты.

Исследовательница кулинарного наследия Оксана Хмара отмечает, что, например, популярная сегодня окрошка в советском формате является упрощённой версией более древних холодных супов, известных в разных регионах Восточной Европы. В традиционных рецептах могли использоваться раковые шейки, телятина или даже каплун, тогда как в массовом общепите эти ингредиенты постепенно заменялись более доступными продуктами, такими как варёная колбаса.

По словам исследовательницы, именно система общественного питания СССР способствовала тому, что сложные региональные блюда начали адаптироваться под принципы дешевизны, массовости и технологической простоты. В результате исчезали такие элементы, как свекольный квас, свежая сезонная зелень, ботва или простокваша, которые ранее придавали блюдам локальный характер и уникальный вкус.

Таким образом, многие блюда, которые сегодня воспринимаются как "традиционно русские" или общесоветские, на самом деле имеют более широкое восточноевропейское происхождение. Подобные холодные супы и вариации окрошки были распространены также на территории Украины, Литвы, Польши и Беларуси, но со временем их региональные особенности оказались размыты системой кулинарной унификации.

В итоге советская модель питания сформировала единый гастрономический стандарт, который одновременно сделал кухню более доступной и массовой, но при этом сократил разнообразие локальных традиций, сохранив лишь их упрощённые версии в общественном сознании.