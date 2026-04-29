Лето придет раньше, но... Синоптик дал подробный прогноз на май

Радость от потепления омрачат дожди

В отличие от апреля, ставшего в 2026 году одним из самых холодных в 21 веке, май обещает быть теплым. Уже до 10 мая прогнозируется до +22…+27 градусов.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его данным, расчеты многочисленных методов прогноза метеорологических условий показывают, что начало мая в Украине будет отмечено повышением температуры воздуха.

Прогноз погоды на 1-10 мая — наконец тепло

Если 1–2 мая ночью еще возможны местами заморозки до 0…-3 °С, то уже к концу первой декады ночью потеплеет до +7…+13 °С, а дневная температура в среднем вырастет от +11…+17 в начале месяца до +22…+27 ближе к 8 – 10 мая, — прогнозирует он

Метеоролог пояснил, что в начале третьего месяца весны будет преобладать перенос воздушных масс с запада и юго-запада Европы на фоне пониженного атмосферного давления. Поэтому в большинстве регионов теплая погода будет сопровождаться дождями, которые более интенсивными окажутся в Левобережной части страны.

Прогноз погоды на 10-20 мая — дожди, град и порывы ветра

Вторая десятидневка мая будет с осадками. Атмосферные фронты с юго-западной части Европы принесут дожди разной интенсивности на всю территорию Украины.

Местами будут наблюдаться ливни с мелким градом и порывистый ветер. Температурный фон в этот период ожидается близким к норме без резких колебаний и рекордных значений, - говорит специалист

Прогноз погоды на май. Инфографика создана ИИ

Прогноз погоды на 20-31 мая — лето начнется раньше

Метеоролог порадовал, что уже после 20 мая установится практически летняя погода. Ночные температуры воздуха будут колебаться около +10…+15 градусов, а днем составят около +21…+28 градусов.

Интенсивных и внезапных вторжений холода с севера в этот период ждать не стоит, поэтому и заморозков во второй половине мая бояться в этом году не нужно, — прогнозирует Кибальчич

Общий прогноз на май

Таким образом, резюмирует метеоролог, средняя месячная температура мая прогнозируется в пределах нормы, местами в юго-восточной части страны ниже нормы на 0,5 – 1,5 °С. Осадки будут неравномерно распределяться по территории Украины, но их суммарное количество ожидается близким к норме. Только в восточных, южных и северных областях выше нормы на 20 – 50%.

На карте представлено прогностическое поле средней аномалии температуры воздуха (отклонения от средних показателей) на территории Европы в мае 2026 года, согласно расчетам американской численной прогностической модели CFS

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину лопнет волна жары из Европы. Резко потеплеют даже ночи.