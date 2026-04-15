Вкус сакуры и трюфельный картофель: полный список новинок и актуальные цены "Мирового меню" в McDonald’s

Запуск меню уже в среду, 15 апреля

В сети McDonald’s в Украине появилось новое "Мировое меню", и теперь его можно отведать и в Виннице. Компания традиционно предлагает сезонные гастрономические новинки, вдохновленные кухнями разных стран, и на этот раз ассортимент получился особенно разнообразным.

В рамках Мирового меню посетителям предлагают блюда и напитки с яркими локальными вкусами. В частности, среди новинок — канадские бургеры, фри со вкусом рамэн, освежающий газированный напиток и т.д. Запуск в Украине ожидается 15 апреля.

Входящее в новинки меню McDonald’s

Канада: Мейпл барбекю и бекон Дабл Роял — 341 грн

Бургер с двумя говяжьими котлетами, беконом, сыром, луком и фирменным соусом с добавлением кленового сиропа и барбекю, что создает сочетание сладкого и копченого вкуса.

Мировое меню McDonald’s. Фото: McDonald’s

Канада: МакКриспи Хот Хани — 240 грн

Куриный бургер с хрустящим филе, соусом "горячий мед" (сочетание сладкого меда и острых специй), салатом и булочкой с мягкой текстурой.

Япония: McFizz Сакура — 94 грн

Газированный напиток с нежным цветочным вкусом сакуры и легкой сладостью.

Япония: МакШейкер Фри со вкусом рамэн — 113 грн.

Картофель фри, который подают с приправой со вкусом японского супа рамэн — с нотками соевого соуса, специй и бульона.

Сингапур: МакШейкер Фри со вкусом сыра и трюфеля — 113 грн

Фри с ароматной смесью специй, сочетающей сливочный творожный вкус с характерным трюфельным ароматом.

Кипр: Ролл с креветками — 205 грн

Тортилья с хрустящими креветками, свежими овощами и соусом, что подчеркивает морской вкус блюда.

Хорватия: Креветки — 132 грн (малая порция)/217 грн (большая)

Жареные креветки в хрустящей панировке, которые подают как отдельную закуску.

Маврикий: McFizz Манго — 94 грн

Освежающий газированный напиток с насыщенным тропическим вкусом манго.

Индонезия: МакФлури Попкорн-карамель — 125 грн

Десерт на основе мороженого с карамельным топингом и кусочками попкорна, придающими хрустящую текстуру.

Кроме того, посетителям предлагают соусы из разных стран мира – их стоимость колеблется от 20 до 30 грн, что позволяет экспериментировать со вкусами и создавать собственные сочетания.

Как отмечают в McDonald’s, "Мировое меню" позволяет отведать популярные вкусы разных стран в местных ресторанах. В то же время такие предложения традиционно временны.

