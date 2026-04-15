Вкус сакуры и трюфельный картофель: полный список новинок и актуальные цены "Мирового меню" в McDonald’s
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Запуск меню уже в среду, 15 апреля
В сети McDonald’s в Украине появилось новое "Мировое меню", и теперь его можно отведать и в Виннице. Компания традиционно предлагает сезонные гастрономические новинки, вдохновленные кухнями разных стран, и на этот раз ассортимент получился особенно разнообразным.
В рамках Мирового меню посетителям предлагают блюда и напитки с яркими локальными вкусами. В частности, среди новинок — канадские бургеры, фри со вкусом рамэн, освежающий газированный напиток и т.д. Запуск в Украине ожидается 15 апреля.
Входящее в новинки меню McDonald’s
Канада: Мейпл барбекю и бекон Дабл Роял — 341 грн
Бургер с двумя говяжьими котлетами, беконом, сыром, луком и фирменным соусом с добавлением кленового сиропа и барбекю, что создает сочетание сладкого и копченого вкуса.
Канада: МакКриспи Хот Хани — 240 грн
Куриный бургер с хрустящим филе, соусом "горячий мед" (сочетание сладкого меда и острых специй), салатом и булочкой с мягкой текстурой.
Япония: McFizz Сакура — 94 грн
Газированный напиток с нежным цветочным вкусом сакуры и легкой сладостью.
Япония: МакШейкер Фри со вкусом рамэн — 113 грн.
Картофель фри, который подают с приправой со вкусом японского супа рамэн — с нотками соевого соуса, специй и бульона.
Сингапур: МакШейкер Фри со вкусом сыра и трюфеля — 113 грн
Фри с ароматной смесью специй, сочетающей сливочный творожный вкус с характерным трюфельным ароматом.
Кипр: Ролл с креветками — 205 грн
Тортилья с хрустящими креветками, свежими овощами и соусом, что подчеркивает морской вкус блюда.
Хорватия: Креветки — 132 грн (малая порция)/217 грн (большая)
Жареные креветки в хрустящей панировке, которые подают как отдельную закуску.
Маврикий: McFizz Манго — 94 грн
Освежающий газированный напиток с насыщенным тропическим вкусом манго.
Индонезия: МакФлури Попкорн-карамель — 125 грн
Десерт на основе мороженого с карамельным топингом и кусочками попкорна, придающими хрустящую текстуру.
Кроме того, посетителям предлагают соусы из разных стран мира – их стоимость колеблется от 20 до 30 грн, что позволяет экспериментировать со вкусами и создавать собственные сочетания.
Как отмечают в McDonald’s, "Мировое меню" позволяет отведать популярные вкусы разных стран в местных ресторанах. В то же время такие предложения традиционно временны.
