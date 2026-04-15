Смак сакури та трюфельна картопля: повний перелік новинок та актуальні ціни "Світового меню" в McDonald's

Запуск меню вже у середу, 15 квітня

У мережі McDonald's в Україні з’явилося нове "Світове меню", і відтепер його можна скуштувати й у Вінниці. Компанія традиційно пропонує сезонні гастрономічні новинки, натхненні кухнями різних країн, і цього разу асортимент вийшов особливо різноманітним.

У межах "Світового меню" відвідувачам пропонують страви та напої з яскравими локальними смаками. Зокрема, серед новинок — канадські бургери, фрі зі смаком рамен, освіжаючий газований напій тощо. Запуск в Україні очікується 15 квітня.

Що входить до новинок меню McDonald's

Канада: Мейпл барбекю та бекон Дабл Роял — 341 грн

Бургер із двома яловичими котлетами, беконом, сиром, цибулею та фірмовим соусом із додаванням кленового сиропу й барбекю, що створює поєднання солодкого й копченого смаку.

Світове меню McDonald's. Фото: McDonald's

Канада: МакКріспі Хот Хані — 240 грн

Курячий бургер із хрустким філе, соусом "гарячий мед" (поєднання солодкого меду та гострих спецій), салатом і булочкою з м’якою текстурою.

Японія: McFizz Сакура — 94 грн

Газований напій із ніжним квітковим смаком сакури та легкою солодкістю.

Японія: МакШейкер Фрі зі смаком рамен — 113 грн

Картопля фрі, яку подають із приправою зі смаком японського супу рамен — із нотками соєвого соусу, спецій та бульйону.

Сінгапур: МакШейкер Фрі зі смаком сиру та трюфелю — 113 грн

Фрі з ароматною сумішшю спецій, що поєднує вершковий сирний смак із характерним трюфельним ароматом.

Кіпр: Рол з креветками — 205 грн

Тортилья з хрусткими креветками, свіжими овочами та соусом, що підкреслює морський смак страви.

Хорватія: Креветки — 132 грн (мала порція) / 217 грн (велика)

Смажені креветки в хрусткій паніровці, які подають як окрему закуску.

Маврикій: McFizz Манго — 94 грн

Освіжаючий газований напій із насиченим тропічним смаком манго.

Індонезія: МакФлурі Попкорн-карамель — 125 грн

Десерт на основі морозива з карамельним топінгом і шматочками попкорну, що додають хрумкої текстури.

Крім того, відвідувачам пропонують соуси з різних країн світу — їхня вартість коливається від 20 до 30 грн, що дозволяє експериментувати зі смаками та створювати власні поєднання.

Як зазначають у McDonald's, "Світове меню" дозволяє скуштувати популярні смаки різних країн у місцевих ресторанах. Водночас такі пропозиції традиційно є тимчасовими.

