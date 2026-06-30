Укр

После скандала вокруг блогера "химика" Екатерина Остапчук высказалась о разнице в возрасте

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Екатерина и Владимир Остапчуки, Глеб Репич и его девушка Новость обновлена 30 июня 2026, 09:48
Екатерина и Владимир Остапчуки, Глеб Репич и его девушка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Репич был учителем химии своей нынешней девушки

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Екатерина отреагировала на громкое обсуждение личной жизни блогера "химика" Глеба Репича. Несмотря на то, что сама состоит в браке с мужчиной старше ее на 16 лет, она объяснила, почему не считает эти ситуации похожими.

Под постом Репича в соцсети Екатерина оставила комментарий, в котором поделилась, что проблема не в самой разнице в возрасте, а в возрасте девушки в момент начала отношений.

"Мне 26. С мужем разница 16 лет, но я тоже считаю, что отношения 40-летнего с 18-летним — это ужас. И дело не в разнице в возрасте, а в том, что ему 18. Это еще ребенок. А вы начали отношения, когда ей было 17 – это еще хуже. Мне было 22, когда мы познакомились с мужчиной, но 17, 18 и 22 – огромная разница. Как год и пять лет. А вы еще других называете взрослыми тетями, подчеркивая, что ваша девушка не взросла", — написала Остапчук

Впоследствии она подробнее объяснила свою позицию в собственном Telegram-канале. По словам блогерши, ключевым фактором является не разница в возрасте между партнерами, а уровень жизненного опыта младшего человека.

Глеб Репич и его девушка, которой 18 лет
Глеб Репич и его девушка, которой 18 лет. Фото: instagram.com/glebrepich

Также Остапчук обратила внимание на то, что Репич был репетитором девушки по химии еще до начала их отношений, как отмечено в "шапке" профиля Дарьи. По словам пользователей соцсетей, блогер даже старше отца своей избранницы.

"Девушка еще и выглядит на 14. И так, 17/18 и 22 — это большая разница в возрасте. Как один год и пять лет у детей. А тот факт, что ей было 17, когда они начали встречаться, — вообще ужас. 17/18 лет — это ребенок, который только закончил школу и не имеет никакого социального опыта, о девочек. Вся ответственность — на нем", — написала Екатерина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Кристина Соловий поддержала 38-летнего блогера, закрутившего роман с 18-летней девушкой. Певица пожелала паре счастья.

Теги:
#Скандал #Владимир Остапчук