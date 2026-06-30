После скандала вокруг блогера "химика" Екатерина Остапчук высказалась о разнице в возрасте

Репич был учителем химии своей нынешней девушки

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Екатерина отреагировала на громкое обсуждение личной жизни блогера "химика" Глеба Репича. Несмотря на то, что сама состоит в браке с мужчиной старше ее на 16 лет, она объяснила, почему не считает эти ситуации похожими.

Под постом Репича в соцсети Екатерина оставила комментарий, в котором поделилась, что проблема не в самой разнице в возрасте, а в возрасте девушки в момент начала отношений.

"Мне 26. С мужем разница 16 лет, но я тоже считаю, что отношения 40-летнего с 18-летним — это ужас. И дело не в разнице в возрасте, а в том, что ему 18. Это еще ребенок. А вы начали отношения, когда ей было 17 – это еще хуже. Мне было 22, когда мы познакомились с мужчиной, но 17, 18 и 22 – огромная разница. Как год и пять лет. А вы еще других называете взрослыми тетями, подчеркивая, что ваша девушка не взросла", — написала Остапчук

Впоследствии она подробнее объяснила свою позицию в собственном Telegram-канале. По словам блогерши, ключевым фактором является не разница в возрасте между партнерами, а уровень жизненного опыта младшего человека.

Глеб Репич и его девушка, которой 18 лет. Фото: instagram.com/glebrepich

Также Остапчук обратила внимание на то, что Репич был репетитором девушки по химии еще до начала их отношений, как отмечено в "шапке" профиля Дарьи. По словам пользователей соцсетей, блогер даже старше отца своей избранницы.

"Девушка еще и выглядит на 14. И так, 17/18 и 22 — это большая разница в возрасте. Как один год и пять лет у детей. А тот факт, что ей было 17, когда они начали встречаться, — вообще ужас. 17/18 лет — это ребенок, который только закончил школу и не имеет никакого социального опыта, о девочек. Вся ответственность — на нем", — написала Екатерина.

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