Блогер "хімік" Репіч та його 18-річна дівчина відповіли, чи планують дітей

Блогер вже має дорослу доньку

Відомий блогер "хімік" і ексучасник шоу "Пара на мільйон" Гліб Репіч, який останніми днями опинився в центрі скандалу через роман із 18-річною Дариною, вперше разом із коханою відповів на запитання про майбутнє їхніх стосунків. Зокрема, пара розповіла, чи планує спільних дітей.

У своїх Instagram-сторіс Репіч запропонував підписникам поставити запитання. Одне з них стосувалося поповнення в родині.

Першою відповіла Дарина. Дівчина коротко заявила, що не хоче дітей. "Ні, не планую. Ні однієї", — сказала вона.

Дарина заявила, що відповіла б із сарказмом, але ніхто б її не зрозумів. Сам Репіч зізнався, що особисто не виключає можливості знову стати батьком: "Я би був не проти насправді. Якщо б дитина з'явилася, я був би не проти, але вона проти категорично".

Гліб Репіч і його дівчина Дарина. Фото: instagram.com/glebrepich

Також Гліб повідомив, що це перші сторіс у житті його дівчини, тому вона помітно нервувала. Цю вставку Дарина попросила обрізати, але Репіч сказав, що це нормально.

Нагадаємо, Гліб Репіч підтвердив стосунки з 18-річною Дариною. Після цього розгорівся скандал через майже 20-річну різницю у віці (блогеру зараз 38). В мережі повідомили, що їхні стосунки почалися, коли їй було 17, а сама дівчина у "шапці" профілю вказала, що Гліб був її вчителем фізики.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Катерина Остапчук висловилася про різницю у віці на фоні скандалу з Репічем. А співачка Христина Соловій підтримала Гліба та його кохану і побажала їм щастя.