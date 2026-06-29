Кто она? В сети рассекретили девушку, с которой целовался Владимир Дантес (фото)

Фаны вычислили ее страницу в соцсетях

После того как Владимир Дантес заинтриговал поклонников кадрами поцелуев с таинственной незнакомкой, в соцсетях буквально началось собственное "расследование". Пользователи принялись выяснять, кто же девушка, которую певец решил не показывать полностью, и уже имеют свою главную версию.

По наблюдениям пользователей сети, вероятной новой избранницей артиста может быть девушка с Instagram-аккаунтом anastasia_nepravda. Именно ее профиль внимательные фанаты якобы заметили среди подписок Дантеса.

Вероятна новая любимая Дантеса. Фото: instagram

Вероятна новая любимая Дантеса. Фото: instagram

Дополнительный ажиотаж истории добавил блоггер Сергей Халус. В своем Telegram-канале он намекнул, что знает, о ком идет речь, однако имени не назвал. "Ну Дантесу повезло с новой девушкой! Она супер и очень хорошая)", – написал он.

После этого подписчики начали активно предлагать собственные версии в комментариях. Один из пользователей опубликовал скриншот профиля другой девушки, однако Халус быстро отреагировал, коротко ответив: "это не она)".

В то же время, когда в комментариях появился еще один скриншот – уже с профилем anastasia_nepravda, блогер никак прокомментировал это предположение. Тем не менее, он опубликовал скриншот со страсов без никнейма, где уже новая девушка поздравила Дантеса с днем рождения, однако и там нет ее лица.

Сам Дантес тоже не спешит раскрывать интригу. После разрыва с Дашей Кацуриной певец почти не комментировал личную жизнь, а последняя публикация только подогрела любопытство его поклонников. На обнародованных кадрах артист показал только поцелуи с незнакомкой, но лицо девушки не видно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на самом деле зовут Дантеса. Не все знают, что это сценический псевдоним, а не настоящая фамилия артиста.