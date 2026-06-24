"Звезда" упала, а вокал — нет: Седокова эпически рухнула на сцене и опозорилась с фонограммой (видео)

Певица опозорилась на собственном выступлении

Российская певица украинского происхождения Анна Седокова, которую недавно не узнали на архивном фото "ВИА Гры", во время одного из выступлений просто рухнула на сцену. Наверное, так "звезда" решила протестовать на прочность собственное платье и сценическое оборудование.

Все началось довольно мирно – к певице с букетом цветов подошел поклонник. Седокова начала пятиться, потому что, видимо, испугалась его, но запуталась в собственном платье и полетела прямо на аппаратуру. Об этом сообщают РосСМИ.

На помощь бросились сразу двое мужчин — поклонник с цветами и музыкант. Но самое интересное произошло не во время падения.

Пока артистка знакомилась со сценой в горизонтальном положении, а микрофон находился далеко от ее лица, вокал в колонках продолжал звучать так, будто ничего не произошло. Без сбитого дыхания, без паузы, без малейшего намека на форс-мажор.

После "спасения" ситуация не стала менее странной. Фанат попытался обнять артистку, но она резко изменила траекторию движения и начала удаляться от него по сцене. Цветы она все же приняла, а точнее просто вырвала их из рук мужчины и выглядела испуганной.

В конце концов, Седокова приняла внимание поклонника, после того как тот стал перед ней на колени. Певица даже потанцевала с ним на сцене.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Седокову обвиняли в смерти бывшего супруга. Уже тогда она уже обрела новую любовь.