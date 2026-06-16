В Польше подожгли ресторан скандального украинского блогера: что известно

Заведение открылось после начала большой войны в Украине

В столице Польши неизвестные устроили поджог ресторана Mur Mur, принадлежащего украинскому блоггеру Александру Слобоженко. Инцидент произошел в ночь на 15 июня.

По предварительной информации, двое мужчин в масках сначала осмотрели территорию возле заведения, после чего проникли внутрь, сломав дверь. Впоследствии они, вероятно, облили помещение легковоспламеняющимся веществом и устроили пожар.

Момент приступа зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях видно, что после поджога один из мужчин ненадолго вернулся в ресторан, предположительно, чтобы посмотреть на последствия своих действий или зафиксировать их. Об этом сообщил сам Александр Слобоженко, опубликовавший видео с места происшествия.

Заведение Слобоженко в Варшаве поджечь. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Заведение Слобоженко в Варшаве подожгли. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Заведение Слобоженко в Варшаве подожгли. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Пока официальной информации о мотивах злоумышленников нет. Также не сообщалось о задержании подозреваемых. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Заведение Слобоженко в Варшаве подожгли. Фото: instagram.com/alex_slobozhenko

Ресторан Mur Mur Слобоженко открыл в Варшаве после начала полномасштабной войны. Заведение позиционировалось как место с современной кухней и быстро стало популярным среди украинцев, живущих в Польше.

Последствия поджога ресторана Слобоженко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Слобоженко, которого ищут за неуплату налогов, показал часы по цене квартиры. Блогер носит аксессуар премиального швейцарского бренда.