В Польше подожгли ресторан скандального украинского блогера: что известно
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Заведение открылось после начала большой войны в Украине
В столице Польши неизвестные устроили поджог ресторана Mur Mur, принадлежащего украинскому блоггеру Александру Слобоженко. Инцидент произошел в ночь на 15 июня.
По предварительной информации, двое мужчин в масках сначала осмотрели территорию возле заведения, после чего проникли внутрь, сломав дверь. Впоследствии они, вероятно, облили помещение легковоспламеняющимся веществом и устроили пожар.
Момент приступа зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях видно, что после поджога один из мужчин ненадолго вернулся в ресторан, предположительно, чтобы посмотреть на последствия своих действий или зафиксировать их. Об этом сообщил сам Александр Слобоженко, опубликовавший видео с места происшествия.
Пока официальной информации о мотивах злоумышленников нет. Также не сообщалось о задержании подозреваемых. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.
Ресторан Mur Mur Слобоженко открыл в Варшаве после начала полномасштабной войны. Заведение позиционировалось как место с современной кухней и быстро стало популярным среди украинцев, живущих в Польше.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Слобоженко, которого ищут за неуплату налогов, показал часы по цене квартиры. Блогер носит аксессуар премиального швейцарского бренда.