Леся Никитюк показала, как переживала ночной обстрел Киева: после тревожного видео телеведущая пропала со стор

Звезда спустилась в подземный паркинг, но там все было в дыму

В ночь на 15 июня известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как провела ночь во время очередной массированной атаки России на Киев. Звезда поделилась эмоциональным видео в своих соцсетях, на котором было заметно, что она напугана.

На коротком ролике в Insta-stories Никитюк прикрывает лицо рукой. На экране появилась надпись: "Паркинг-3. Все уже в дыму".

Судя по кадрам, знаменитость находилась в укрытии. На видео Леся выглядела взволнованной и растерянной. После этой публикации новых сторис или каких-либо сообщений от ведущей больше не появлялось, так что поклонники пока не знают, как она чувствует себя после пережитой ночи.

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Никитюк не стала подробно рассказывать о ситуации. Однако несколько слов и видео передали атмосферу, которую пришлось пережить многим жителям столицы.

Что известно об атаке на Киев в ночь на 15 июня

В ночь на 15 июня российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Украину. Одним из главных направлений удара стал Киев. Враг применил беспилотники, а также ракеты разных типов.

По данным спасателей и городских властей, в столице повреждения и пожары были зафиксированы почти во всех районах города. Спасательные службы работали примерно на полсотни локаций. Из-за ударов часть киевлян осталась без электроснабжения.

Во время атаки получили повреждения исторические и культурные объекты. В частности, возник пожар на территории Киево-Печерской лавры, а удар понесла киностудия имени Александра Довженко, где была уничтожена часть уникальной коллекции костюмов.

Пылала крыша Успенского собора. Фото: Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что под ударами находился не только Киев. Россияне обстреливали этой ночью Сумы, Днепр, Харьков, где во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли пятеро спасателей ГСЧС, еще по меньшей мере пятеро – ранены.