Леся Никитюк показала, как переживала ночной обстрел Киева: после тревожного видео телеведущая пропала со стор
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Звезда спустилась в подземный паркинг, но там все было в дыму
В ночь на 15 июня известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как провела ночь во время очередной массированной атаки России на Киев. Звезда поделилась эмоциональным видео в своих соцсетях, на котором было заметно, что она напугана.
На коротком ролике в Insta-stories Никитюк прикрывает лицо рукой. На экране появилась надпись: "Паркинг-3. Все уже в дыму".
Судя по кадрам, знаменитость находилась в укрытии. На видео Леся выглядела взволнованной и растерянной. После этой публикации новых сторис или каких-либо сообщений от ведущей больше не появлялось, так что поклонники пока не знают, как она чувствует себя после пережитой ночи.
Никитюк не стала подробно рассказывать о ситуации. Однако несколько слов и видео передали атмосферу, которую пришлось пережить многим жителям столицы.
Что известно об атаке на Киев в ночь на 15 июня
В ночь на 15 июня российские войска совершили масштабную комбинированную атаку на Украину. Одним из главных направлений удара стал Киев. Враг применил беспилотники, а также ракеты разных типов.
По данным спасателей и городских властей, в столице повреждения и пожары были зафиксированы почти во всех районах города. Спасательные службы работали примерно на полсотни локаций. Из-за ударов часть киевлян осталась без электроснабжения.
Во время атаки получили повреждения исторические и культурные объекты. В частности, возник пожар на территории Киево-Печерской лавры, а удар понесла киностудия имени Александра Довженко, где была уничтожена часть уникальной коллекции костюмов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что под ударами находился не только Киев. Россияне обстреливали этой ночью Сумы, Днепр, Харьков, где во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли пятеро спасателей ГСЧС, еще по меньшей мере пятеро – ранены.