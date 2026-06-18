"Есть деньги, но нет мозгов": Мудрик вляпался в очередной скандал

Игрок все чаще попадает в неприятные истории

Украинский сегмент Интернета отреагировал на очередной скандал с вингером "Челси" и сборной Украины Михаилом Мудриком. На футболиста подали многомиллионный иск.

Что нужно знать

На Мудрика подали в суд

В сети обсуждают громкое дело

Футболист дисквалифицирован за допинг

Об этом в комментарии sport-express.ua рассказал основатель компании JJDS Management Limited Фемис Сегиров. Именно он судится с Мудриком в британском суде.

По словам Сегирова, Мудрик подписал контракт с JJDS Management Limited перед своим переходом в "Челси", однако не выплатил ни копейки с того времени. Компания, которая была коммерческим представителем игрока, требует от Михаила около 6 млн евро.

Наши исковые требования в целом составляют около 6 миллионов. Эта сумма складывается из двух процессов: на Кипре продолжается суд по долгу в 2,4 млн евро за упущенную выгоду (через компании, с которыми Мудрик уклонялся заключать контракты, и мы были вынуждены платить неустойку), а в Англии сумма исковых требований составляет 2,8 млн долларов (это примерно 2,1 млн фунтов). Высокий суд Лондона уже вынес постановление об аресте активов Мудрика на сумму 2,5 млн фунтов. Это касается недвижимости, автомобилей и банковских счетов. Кроме того, суд ограничил расходы Мудрика: ему разрешено тратить только 5 000 фунтов в неделю, и он обязан документально объяснять источники своих доходов. Фемис Сегиров

Со слов Сегирова, проблемы начались из-за окружения Мудрика. Кроме того, в деле якобы замешан известный украинский агент Вадим Шаблий. К слову, JJDS Management Limited также судится и с Шаблием, и с "Челси".

Наши исковые требования касаются не только игрока. Ответчиками по делу также являются Шаблий, его компания ProStar и "Челси". В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте активов Вадима Шаблия. Мы настаиваем на этом, поскольку именно он был той фигурой, которая напрямую влияла на срыв наших договоренностей с футболистом. "Челси" является соответчиком. Мы требуем, чтобы клуб раскрыл все суммы, поступившие по спонсорским и имиджевым контрактам футболиста. Некоторые контракты устроены так, что клуб получает средства от спонсора и затем перечисляет долю игроку, другие заключаются напрямую. Суд должен раскрыть все эти движения средств. Фемис Сегиров

Фемис Сегиров/фото: instagram.com/femisss

Вадим Шаблий и Златан Ибрагимович/Фото: instagram.com/shablii_vadim

В сети очередной скандал с Мудриком вызвал большой резонанс среди любителей футбола. Пользователи отметили, что игрок переходил в "Челси" за "Золотым мячом", однако на деле появляется лишь в околофутбольных новостях.

Напомним, Мудрик на данный момент отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста осенью 2024 года. Вингер получил бан из-за употребления запрещенного мельдония. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, которой приписывали роман с украинцем, правда, россиянка публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика, а позднее Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала игрока максимальным 4-летним баном.