"Чипка Вареник в юбке": писательница Забужко жестко разнесла судью "МастерШеф" Мартыновскую за кошек и петарды

Писательница назвала скандал потерей культурного кода

Скандал вокруг судьи шоу "МастерШеф" Ольги Мартыновской получил неожиданное продолжение. После волны критики в соцсетях к обсуждению присоединилась писательница Оксана Забужко, которая не только осудила слова кулинара, но и связала скандал с утратой украинцами собственного культурного кода.

В своем Facebook писательница призналась, что не понимает, как подобные слова вообще попали в эфир, а дискуссия вокруг них, по ее мнению, стала следствием того, что украинцы все хуже знают собственную литературную классику.

Писательница вспомнила роман Панаса Мирного "Разве ревут волы, как ясли полны?", где главный герой Чипка Варениченко в детстве издевался над животными. По словам Забужко, еще задолго до появления современной криминальной психологии украинский классик обратил внимание на связь между жестокостью беззащитных существ и дальнейшим поведением человека.

"Чипка в детстве повесил кота. И, представьте, никто из героев Мирного не смеялся, что какой маленький хулиган", — написала Забужко

Оксана Забужко. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Писательница отметила, что именно благодаря школьному знакомству с произведением Панаса Мирного у нее сформировалось четкое представление о таких "красных флажках". Она даже вспомнила своего соседа, который в детстве мучил кошек, а потом оказался в тюрьме.

Оксана Забужко о скандале с Мартыновской. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Оксана Забужко о скандале с Мартыновской. Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko

Особенно резко Забужко высказалась об участниках интервью, назвав Мартыновскую "Чепкой Вареником в юбке". По ее мнению, если бы украинцы лучше знали собственную классику, то подобные истории не воспринимались бы забавными воспоминаниями и вообще не попадали бы в эфир.

"Для этого нужно, чтобы тот Чипка стал мемом. Чтобы мы знали свою классику так, как знают свою в каждой стране мира, потому что в ней закодированы "программы выживания" народа", — убеждена писательница

Ольга Мартыновская. Фото: инстаграмм

Также Забужко назвала русификацию одной из причин утраты этого культурного кода. По ее мнению, увлечение русской литературой и недостаточное внимание к украинской классике приводят к тому, что общество вынуждено заново дискутировать об очевидных моральных вещах.

Напомним, что все началось после интервью Маши Ефросининой, в котором судья "МастерШеф" Мартыновская вспомнила свои детские "проделки". В частности, она рассказала, что бросала кошек с крыши и привязывала к хвостам петарды. При этом ведущая засмеялась, а сама история была представлена как воспоминание о "сорванских" годах. Именно это вызвало возмущение многих пользователей сети, назвавших такие рассказы жестокими и неприемлемыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Мартыновская сделала новое заявление после обвинений в издевательстве над животными. Кулинарка заявила, что активно распространяющийся в сети отрывок из интервью был неправильно воспринят из-за ее неудачной формулировки.