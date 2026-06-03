Брижит Макрон все же родилась мужчиной? Скандальная журналистка сделала новое заявление

Супруги Макронов уже обращались в суд

Скандальная теория о том, что первая леди Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной и годами скрывала свою настоящую личность, снова оказалась в центре внимания. Американская журналистка и блогерша Кэндис Оуэнс, собственно ее и "создавшая", заявила, что завершила собственное расследование и убеждена в правдивости этой версии.

В интервью российскому государственному агентству ТАСС Оуэнс заявила, что считает свою работу над этой темой завершенной. По ее словам, после анализа материалов она не сомневается в собственных выводах относительно супруги президента Франции Эммануэля Макрона.

Также блогерша прокомментировала судебный иск, который против нее подали супруги Макронов. Оуэнс утверждает, что претензии со стороны первой леди Франции касаются не только ее заявлений о статье Брижит Макрон, но и других утверждений, связанных с биографией и семьей первой леди.

Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images

В то же время семья Макронов последовательно называет такие заявления неправдивыми. Именно из-за распространения подобной информации президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга обратились в суд, пытаясь защитить свою репутацию.

Что известно о теории относительно Брижит Макрон

Конспирологическая теория о Брижит Макрон появилась несколько лет назад. Ее поклонники без всяких подтверждений утверждают, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье, а впоследствии изменила личность. Стоит отметить, что Жан-Мишель Тронье — это действительно имя родного брата Брижит Макрон.

Конспирологи разбирали на детали ходьбу первой леди, ведь по их словам она похожа на мужскую, уверяли в том, что Брижит носит парики. Также в сети появлялась информация о том, что Эммануэль не имеет биологических детей из-за того, что его жена действительно была рождена мужчиной. Однако ни одно из этих предположений не имеет доказательств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Брижит Макрон ответила на обвинения в ревности. В сети писали, что знаменитую пощечину Эммануэль получил из-за того, что закрутил интрижку.