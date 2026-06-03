Бріжит Макрон все ж народилася чоловіком? Скандальна журналістка зробила нову заяву

Подружжя Макронів вже зверталося до суду

Скандальна теорія про те, що перша леді Франції Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком і роками приховувала свою справжню особу, знову опинилася в центрі уваги. Американська журналістка та блогерка Кендіс Оуенс, яка власне її і "створила", заявила, що завершила власне розслідування і переконана у правдивості цієї версії.

В інтерв'ю російському державному агентству ТАСС Оуенс заявила, що вважає свою роботу над цією темою завершеною. За її словами, після аналізу матеріалів вона не має сумнівів у власних висновках щодо дружини президента Франції Еммануеля Макрона.

Також блогерка прокоментувала судовий позов, який проти неї подало подружжя Макронів. Оуенс стверджує, що претензії з боку першої леді Франції стосуються не лише її заяв про стать Бріжит Макрон, а й інших тверджень, пов'язаних із біографією та родиною першої леді.

Бріжит та Еммануель Макрон. Фото: Getty Images

Водночас сім'я Макронів послідовно називає такі заяви неправдивими. Саме через поширення подібної інформації президент Франції Еммануель Макрон та його дружина звернулися до суду, намагаючись захистити свою репутацію.

Що відомо про теорію щодо Бріжит Макрон

Конспірологічна теорія про Бріжит Макрон з'явилася кілька років тому. Її прихильники без жодних підтверджень стверджують, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком під ім'ям Жан-Мішель Троньє, а згодом змінила особистість. Варто зазначити, що Жан-Мішель Троньє — це насправді ім'я рідного брата Бріжит Макрон.

Конспірологи розбирали на деталі ходу першої леді, адже за їхніми словами, вона схожа на чоловічу, запевняли в тому, що Бріжит носить перуки. Також в мережі з'являлася інформація про те, що Еммануель не має біологічних дітей через те, що його дружина насправді була народжена чоловіком. Проте жодне із цих припущень не має доказів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Бріжит Макрон відповіла на звинувачення у ревнощах. У мережі писали, що знаменитий ляпас Еммануель отримав через те, що закрутив інтрижку.