Колбаса и мясные деликатесы подешевели почти вдвое: что сейчас выгодно купить в "АТБ"

В мясном отделе можно найти товары со скидками до 40%

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На этой неделе сеть супермаркетов "АТБ" объявила скидки на ряд позиций из отдела мясной и колбасной продукции. Сейчас некоторые товары можно приобрести почти вдвое дешевле.

Подробнее об этом читайте в материале Акций в "АТБ" стало меньше, но скидки до половины цены: что стоит купить на этой неделе

На этой неделе изделие "Гурман с сиром" от "Ковбасного ряду" продают за 65 грн, а колбаса "Молочна" от "М'ясної лавки" стоит 106,90 грн. Эти товары среди рекордсменов по размеру скидки.

Среди деликатесов, подешевевших на 40%, также есть салями итальянская из свинины. Ее цена по акции составляет 395,89 грн за килограмм.

Действительно выгодное предложение

Скидки действуют и на другие популярные мясные изделия. К примеру, сардельки "Австрійскі" подешевели на 34% — до 219,89 грн за килограмм.

Сервелат "Добров" сейчас можно приобрести за 132,89 грн, что на 33% дешевле обычной цены. Еще одно предложение – рулет из свинины в вакуумной упаковке. На него действует скидка 32%, а стоимость составляет 303,89 грн/килограмм.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на чем действительно экономит АТБ, чтобы держать низкие цены.