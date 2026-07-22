В "АТБ" цены на мороженое упали почти втрое: у вас есть неделя

Популярные товары сейчас можно приобрести со скидками до 55%

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В "АТБ" началась новая акционная неделя с большими скидками на мороженое. Некоторые позиции подешевели более чем вдвое, а самые выгодные предложения будут действовать только в ближайшие недели.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" – Цены в "АТБ" посыпались: продающие со скидками более 50%

Самую большую скидку на этот раз получило премиальное мороженое Magnat. Сорбет со вкусом манго и апельсина, а также Raspberry Cheesecake продают дешевле на 55%. Теперь упаковка стоит всего 103,90 грн.

Выгодные предложения

Не менее выгодно предложение на классический пломбир "Київський" в вафельном стаканчике. Благодаря скидке 55% его можно приобрести всего за 18,30 грн.

Любителям необычных вкусов также есть из чего выбрать пломбир с фисташкой или вариант без сахара стоит от 26,50 до 36,30 грн.

В акционный список попала и продукция торговой марки "Рудь". Мороженое "100%" продают со скидкой 50% за 68,90 грн, а десерт со вкусом черники и ежевики — за 75,90 грн.

Некоторые позиции подешевели более чем вдвое

В целом на этой неделе "АТБ" предлагает скидки не только на мороженое, но и на десятки других товаров. Однако именно замороженные десерты стали лидерами по выгодности – отдельные позиции подешевели более чем на половину своей стоимости.

Следует учитывать, что акционные цены действуют ограниченное время и могут отличаться в зависимости от наличия товара в конкретном магазине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить шоколадное мороженое без сахара (видео).