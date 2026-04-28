Почти 2 кг разницы: сколько свинины можно купить в "АТБ" на 1000 грн

Марина Ищенко
Стратегический выбор части туши помогает существенно сэкономить бюджет. Фото Коллаж "Телеграф"

Выбор мяса для семейного ужина сегодня превращается в настоящее математическое уравнение. Имея в кармане фиксированную сумму, можно либо забить холодильник наголову, либо уйти из магазина с полупустым пакетом, ведь мясо в Украине дорожает.

"Телеграф" проанализировал актуальные цены в одной из крупнейших торговых сетей страны — "АТБ" и подсчитали, насколько существенно различается вес свинины, которую можно приобрести за 1000 гривен. Оказалось, что погоня за "премиальными" частями может стоить вам почти полтора килограмма чистого мяса.

Сколько свинины можно положить в корзину на 1000 гривен

  • Свиная лопатка (охлажденная): Это один из самых выгодных вариантов для покупки мяса впрок. По цене 203,35 грн/кг, имея тысячу гривен, покупатель может получить почти 4,9 кг продукта. Этого объема вполне хватит для приготовления нескольких блюд для большой семьи.
  • Свиной ошейок (охлажденный): Традиционно более дорогая и популярная часть из-за своей сочности. При стоимости 297,99 грн/кг, на аналогичную сумму удастся приобрести всего около 3,3 кг.

Если сравнивать эти два вида свинины, то выбор в пользу лопатки позволяет получить дополнительно более 1,5 кг мяса на той же сумме. Таким образом, как и в случае с курятиной, стратегический выбор части туши помогает существенно сэкономить бюджет или увеличить объем закупки.

Ранее "Телеграф" писал, как вернуть товар в "АТБ".

