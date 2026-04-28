Бегите в "Аврору": там нашли самые дешевые трендовые контейнеры, которые обожают фуд-блогеры
Эта посуда очень удобная и эстетично выглядит
В "Авроре" сейчас можно с большой скидкой купить трендовые контейнеры для запекания и хранения пищи. Скидка в зависимости от модели составляет от 30 до 80 гривен, акция продлится до 3 мая.
Об этом рассказала одна из пользователей соцсети Threads. Эти контейнеры пользуются популярностью из-за своей универсальности – они сделаны из жаростойкого стекла, поэтому их можно использовать как формы при запекании в духовке. Когда блюдо готово, контейнер можно просто накрыть пластиковой крышкой и хранить в холодильнике. Такие емкости часто используют фуд-блогеры.
Кроме того, контейнеры можно мыть в посудомоечной машине и использовать в микроволновке. Они также являются хорошим выбором для тех, кто не доверяет пластиковым контейнерам, потому что они могут выделять в пищу вредные вещества.
Скидки в "Авроре" не на все контейнеры, но несколько моделей можно купить по сниженной цене. К примеру, квадратный ECOMO NOVA раньше стоил 129 гривен, по акции его можно приобрести за 99 гривен (скидка 30 гривен).
Самая большая скидка на прямоугольный контейнер, цена которого без скидки 179 гривен. Теперь его можно купить за 99 гривен и сэкономить 80 гривен.
Как рассказывал "Телеграф", сеть "Аврора" запустила масштабную акцию "Суперцена", действующую с 27 апреля по 3 мая. В рамках распродажи скидки достигают 62% и касаются более тысячи различных товаров: от туалетной бумаги до детских игрушек, от средств для стирки до электроники.