Самая высокая цена в "МегаМаркете": где сэкономить 40 гривен на килограмме свиного ошейка

"Желтых" ценников нет ни в одном магазине

Цены на свиной ошеек в разных супермаркетах заметно отличаются, и разница может достигать десятков гривен за килограмм.

Где именно сейчас выгоднее покупать мясо, узнал "Телеграф". Стоит отметить, что в настоящее время в этих торговых сетях скидки не действуют.

Самую низкую стоимость предлагает сеть "Metro", где килограмм свиного ошейка стоит 310,96 гривны.

В супермаркете "Auchan" этот продукт продается дороже — по 339,90 гривны за килограмм. Еще более высокие цены зафиксированы в других крупных сетях. В частности, у "Фора" стоимость составляет 349,0 гривны за килограмм. Такой же ценник установлен в "Novus" и "МегаМаркете" — по 349,0 гривны.

Цены на свиной ошеек в 5 супермаркетах Украины. Фото: Gemini

Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим предложением составляет около 38 гривен за килограмм.

Для покупателей, планирующих закупки мяса в большем количестве, выбор магазина может существенно повлиять на общую сумму затрат. Наиболее выгодным вариантом остается "Metro", в то время как другие сети придерживаются схожего ценового уровня.

