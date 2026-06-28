Британский премьер может возглавить НАТО: почему это хорошая новость для Украины

Политик подумывает о новом карьерном этапе после отставки, пишут в СМИ

По слухам, уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который является преданным другом Украины, рассматривает возможность занять пост генерального секретаря НАТО.

Об этом написал британский журналист, писатель и бывший высокопоставленный политический советник Том Болдуин в колонке в The Observer.

"Известно, что он заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, которая станет вакантной в 2028 году, и хотя о заключении политических "сделок", которые, к его сожалению, никогда не были его сильной стороной, не может быть и речи, ему потребуется определенная поддержка правительства, чтобы иметь хоть какой-то шанс занять эту должность. Сторонники, в частности, всячески подчеркивают, как саммит G7 в начале этого месяца подтвердил, что другие европейские лидеры высоко ценят его, а его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским настолько тесны, что они иногда случайно созваниваются", — говорится в публикации.

Что Стармер сделал для Украины

И хотя, это информация на уровне слухов, стоит отметить позицию Кира Стармера касательно Украины. Сразу после своего прихода к власти в июле 2024 года он подтвердил, что политика Великобритании в отношении нашей страны не изменится после смены правительства.

Также политик заявил, что Лондон будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и подтвердил выполнение соглашения о безопасности, подписанного с нашей страной предыдущим правительством.

Осенью того же года британский премьер-министр неоднократно заявлял, что наша страна имеет право самостоятельно определять свое будущее, а мир не может быть навязан Киеву.

После ухудшения отношений между Украиной и администрацией Дональда Трампа в феврале 2025 года Стармер стал одним из главных европейских координаторов ее поддержки.

Кир Стармер, Володимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Getty Image

Он инициировал лондонский саммит по Украине и объявил о создании совместно с Францией "коалиции желающих" (Coalition of the Willing) для подготовки гарантий безопасности.

Также политик неоднократно повторял, что Киеву необходимы реальные гарантии безопасности, а не только обещания, и продвигал важный для нашей страны тезис: "Никаких переговоров об Украине без Украины".

Стармер неоднократно заявлял, что безопасность Украины должна быть гарантирована так, чтобы Россия не смогла повторить вторжение, а будущая украинская армия должна оставаться сильной.

Совместно с европейскими лидерами он подтвердил поддержку создания многонациональных сил для Украины после достижения мира.

На саммите G7 в июне 2026 года политик заявил о намерении продолжать финансовую и энергетическую помощь Киеву.

Как возможный будущий генсек НАТО относится к России

Если Кира Стармера можно назвать настоящим другом Украины, то логично, что его заявления о России, в том числе лично ее президенте Владимире Путине, были достаточно резкими. Из его уст звучало:

– Путин стоит на пути справедливого и прочного мира.

– Путин не соблюдает соглашения, если за ними не стоят реальные гарантии безопасности.

– Россия может атаковать страну НАТО уже в течение ближайших четырех лет.

– Россия угрожает европейской безопасности.

– Мы продолжим усиливать давление на Путина и его окружение, пока российская военная машина не будет остановлена.

– Эти санкции бьют по судам, деньгам и людям, которые поддерживают российскую военную экономику.

– Мы должны перекрыть российские доходы.

После публикации итогов расследования по делу об отравлении в Солсбери Стармер заявил, что оно доказало безрассудную деятельность российского ГРУ на территории Великобритании и подтвердило, что Москва продолжает представлять угрозу безопасности страны. На этом основании он поддержал новые санкции против российских спецслужб.

Британский политик также называл российский теневой флот важнейшим инструментом финансирования войны и подчеркивал, что Лондон совместно с союзниками ежедневно работает над ограничением его деятельности.

Заключение

Если свести его позицию к нескольким тезисам, то они точно не нравятся Кремлю:

Украина должна победить и сохранить суверенитет.

Мир не может быть навязан Россией.

Любые переговоры невозможны без участия Украины.

Санкции должны сохраняться до реального мира.

Украине необходимы долгосрочные военные гарантии безопасности.

Великобритания готова играть ведущую роль в европейской поддержке Украины, включая подготовку международной миссии после окончания войны.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня объявил об отставке с поста главы правительства и лидера Лейбористской партии. Мы рассказывали о его вероятном преемнике Энди Бернеме, которого называют "Королем Севера".