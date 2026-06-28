Британский премьер может возглавить НАТО: почему это хорошая новость для Украины
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Политик подумывает о новом карьерном этапе после отставки, пишут в СМИ
По слухам, уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который является преданным другом Украины, рассматривает возможность занять пост генерального секретаря НАТО.
Об этом написал британский журналист, писатель и бывший высокопоставленный политический советник Том Болдуин в колонке в The Observer.
"Известно, что он заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, которая станет вакантной в 2028 году, и хотя о заключении политических "сделок", которые, к его сожалению, никогда не были его сильной стороной, не может быть и речи, ему потребуется определенная поддержка правительства, чтобы иметь хоть какой-то шанс занять эту должность. Сторонники, в частности, всячески подчеркивают, как саммит G7 в начале этого месяца подтвердил, что другие европейские лидеры высоко ценят его, а его отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским настолько тесны, что они иногда случайно созваниваются", — говорится в публикации.
Что Стармер сделал для Украины
И хотя, это информация на уровне слухов, стоит отметить позицию Кира Стармера касательно Украины. Сразу после своего прихода к власти в июле 2024 года он подтвердил, что политика Великобритании в отношении нашей страны не изменится после смены правительства.
Также политик заявил, что Лондон будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и подтвердил выполнение соглашения о безопасности, подписанного с нашей страной предыдущим правительством.
Осенью того же года британский премьер-министр неоднократно заявлял, что наша страна имеет право самостоятельно определять свое будущее, а мир не может быть навязан Киеву.
После ухудшения отношений между Украиной и администрацией Дональда Трампа в феврале 2025 года Стармер стал одним из главных европейских координаторов ее поддержки.
Он инициировал лондонский саммит по Украине и объявил о создании совместно с Францией "коалиции желающих" (Coalition of the Willing) для подготовки гарантий безопасности.
Также политик неоднократно повторял, что Киеву необходимы реальные гарантии безопасности, а не только обещания, и продвигал важный для нашей страны тезис: "Никаких переговоров об Украине без Украины".
Стармер неоднократно заявлял, что безопасность Украины должна быть гарантирована так, чтобы Россия не смогла повторить вторжение, а будущая украинская армия должна оставаться сильной.
Совместно с европейскими лидерами он подтвердил поддержку создания многонациональных сил для Украины после достижения мира.
На саммите G7 в июне 2026 года политик заявил о намерении продолжать финансовую и энергетическую помощь Киеву.
Как возможный будущий генсек НАТО относится к России
Если Кира Стармера можно назвать настоящим другом Украины, то логично, что его заявления о России, в том числе лично ее президенте Владимире Путине, были достаточно резкими. Из его уст звучало:
– Путин стоит на пути справедливого и прочного мира.
– Путин не соблюдает соглашения, если за ними не стоят реальные гарантии безопасности.
– Россия может атаковать страну НАТО уже в течение ближайших четырех лет.
– Россия угрожает европейской безопасности.
– Мы продолжим усиливать давление на Путина и его окружение, пока российская военная машина не будет остановлена.
– Эти санкции бьют по судам, деньгам и людям, которые поддерживают российскую военную экономику.
– Мы должны перекрыть российские доходы.
После публикации итогов расследования по делу об отравлении в Солсбери Стармер заявил, что оно доказало безрассудную деятельность российского ГРУ на территории Великобритании и подтвердило, что Москва продолжает представлять угрозу безопасности страны. На этом основании он поддержал новые санкции против российских спецслужб.
Британский политик также называл российский теневой флот важнейшим инструментом финансирования войны и подчеркивал, что Лондон совместно с союзниками ежедневно работает над ограничением его деятельности.
Заключение
Если свести его позицию к нескольким тезисам, то они точно не нравятся Кремлю:
- Украина должна победить и сохранить суверенитет.
- Мир не может быть навязан Россией.
- Любые переговоры невозможны без участия Украины.
- Санкции должны сохраняться до реального мира.
- Украине необходимы долгосрочные военные гарантии безопасности.
- Великобритания готова играть ведущую роль в европейской поддержке Украины, включая подготовку международной миссии после окончания войны.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер 22 июня объявил об отставке с поста главы правительства и лидера Лейбористской партии. Мы рассказывали о его вероятном преемнике Энди Бернеме, которого называют "Королем Севера".