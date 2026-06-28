Британський прем'єр може очолити НАТО: чому це хороша новина для України

Політик подумує про новий кар'єрний етап після відставки, пишуть у ЗМІ

За чутками, відданий друг України прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, який йде, розглядає можливість обійняти посаду генерального секретаря НАТО.

Про це написав британський журналіст, письменник і колишній високопоставлений політичний радник Том Болдуїн у колонці The Observer.

"Відомо, що він зацікавлений у посаді генерального секретаря НАТО, яка стане вакантною у 2028 році, і хоча про укладення політичних "угод", які, на його жаль, ніколи не були його сильною стороною, не може бути й мови, йому буде потрібна певна підтримка уряду, щоб мати хоч якийсь шанс зайняти цю посаду. Прихильники, зокрема, всіляко наголошують, як саміт G7 на початку цього місяця підтвердив, що інші європейські лідери високо цінують його, а його відносини з президентом України Володимиром Зеленським настільки тісні, що вони іноді випадково зідзвонюються", — йдеться у публікації.

Що Стармер зробив для України

І хоча це інформація на рівні чуток, варто окреслити позицію Кіра Стармера щодо України. Одразу після свого приходу до влади у липні 2024 року він підтвердив, що політика Великобританії щодо нашої країни не зміниться після зміни уряду.

Також політик заявив, що Лондон підтримуватиме Україну "стільки, скільки потрібно" і підтвердив виконання угоди про безпеку, підписану з нашою країною попереднім урядом.

Восени того ж року британський прем’єр-міністр неодноразово заявляв, що наша країна має право самостійно визначати своє майбутнє, а мир не може бути нав’язаний Києву.

Після погіршення відносин між Україною та адміністрацією Дональда Трампа у лютому 2025 року Стармер став одним із головних європейських координаторів її підтримки.

Кір Стармер, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон. Фото: Getty Image

Він ініціював лондонський саміт щодо України та оголосив про створення спільно з Францією "коаліції охочих" (Coalition of the Willing) для підготовки гарантій безпеки.

Також політик неодноразово повторював, що Києву необхідні реальні гарантії безпеки, а не лише обіцянки, і просував важливу для нашої країни тезу: "Жодних переговорів про Україну без України".

Стармер неодноразово заявляв, що безпека України має бути гарантована так, щоб Росія не змогла повторити вторгнення, а майбутня українська армія має залишатися сильною.

Спільно з європейськими лідерами він підтвердив підтримку створення багатонаціональних сил для України після досягнення миру.

На саміті G7 у червні 2026 року політик заявив про намір продовжувати фінансову та енергетичну допомогу Києву.

Як можливий майбутній генсек НАТО ставиться до Росії

Якщо Кіра Стармера можна назвати справжнім другом України, то логічно, що його заяви про Росію, зокрема особисто її президента Володимира Путіна, були досить різкими. З його вуст звучало:

– Путін стоїть на шляху справедливого та міцного миру.

– Путін не дотримується угод, якщо за ними не стоять реальні гарантії безпеки.

– Росія може атакувати країну НАТО протягом найближчих чотирьох років.

– Росія загрожує європейській безпеці.

– Ми продовжимо посилювати тиск на Путіна та його оточення, доки російська військова машина не буде зупинена.

– Ці санкції б’ють по судах, грошах та людях, які підтримують російську військову економіку.

– Ми маємо перекрити російські доходи.

Після публікації підсумків розслідування у справі про отруєння в Солсбері Стармер заявив, що воно довело безрозсудну діяльність російського ГРУ на території Великобританії та підтвердило, що Москва продовжує становити загрозу безпеці країни. На цій підставі він підтримав нові санкції проти російських спецслужб.

Британський політик також називав російський тіньовий флот найважливішим інструментом фінансування війни та наголошував, що Лондон спільно з союзниками щодня працює над обмеженням його діяльності.

Висновок

Якщо звести його позицію до кількох тез, то вони точно не подобаються Кремлю:

Україна має перемогти та зберегти суверенітет.

Мир не може бути нав’язаний Росією.

Будь-які переговори неможливі без участі України.

Санкції мають зберігатись до реального миру.

Україні потрібні довгострокові військові гарантії безпеки.

Великобританія готова відігравати провідну роль у європейській підтримці України, включаючи підготовку міжнародної місії після закінчення війни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер 22 червня оголосив про відставку з посади глави уряду та лідера Лейбористської партії. Ми розповідали про його ймовірного наступника Енді Бернема, якого називають "Королем Півночі".