Наследие Пабло Эскобара превратилось в угрозу: в Колумбии радикально расправятся с опасными животными

Власти Колумбии решили взять под контроль численность чужаков

В Колумбии планируется уничтожить до 80 бегемотов, потомков животных из зоопарка Пабло Эскобара. Десятки опасных зверей, связанных с наркобароном, будут уничтожены из-за угрозы для местных видов и жителей деревень.

Об этом сообщает The Guardian. Колумбия является единственной не африканской страной, где обитает дикая популяция бегемотов.

Почему в Колумбии решили уничтожить бегемотов

Колумбийские власти одобрили план по уничтожению десятков бегемотов, потомков животных, завезенных в страну в 1980-х годах Пабло Эскобаром. Причина в том, что они вытесняют местные виды и несут угрозу местным жителям.

Министр окружающей среды Ирен Велес заявила, что решение было принято в связи с тем, что другие методы контроля численности бегемотов оказались дорогостоящими и безуспешными, включая стерилизацию некоторых животных или их перемещение в зоопарки. Велес сказала, что эта мера затронет до 80 особей во второй половине 2026 года.

"Если мы этого не сделаем, мы не сможем контролировать численность популяции. Мы должны предпринять эти действия, чтобы сохранить нашу экосистему", — объяснила Велес.

По ее словам, если не будут приняты меры по контролю численности, к 2035 году популяция этих инвазивных животных может увеличиться до 1000 особей, пишет Reuters.

Колумбийские природоохранные органы заявляют, что бегемоты представляют угрозу для жителей деревень, которые встречали их на фермах и в реках. Они также конкурируют за пищу и пространство с местными видами, такими как речные ламантины и черепахи.

В рамках программы власти начали переговоры с восемью государствами, включая Индию, Мексику, Филиппины, Эквадор, Перу и ЮАР. Речь идет о возможной передаче некоторых животных в зоопарки или заповедники этих стран. Однако необходимые разрешения до сих пор не получены. Одна из причин – наличие у колумбийских бегемотов генетических дефектов из-за инбридинга (родственного скрещивания).

Как бегемоты попали в Южную Америку

Колумбия — единственная страна за пределами Африки, где обитает дикая популяция бегемотов. Ее родоначальниками стали всего четыре особи, завезенных Эскобаром в 1980-х годах для частного зоопарка.

Согласно исследованию, опубликованному Национальным университетом Колумбии, в 2022 году в стране свободно обитало около 170 бегемотов. Сейчас их насчитывется около 200.

Потомки бегемотов Эскобара.

Недавно этих млекопитающих заметили в районах, расположенных более чем в 100 км к северу от ранчо, куда их первоначально привез Эскобар.

Бегемоты являются одной из главных достопримечательностей ранчо Наполес, которое было конфисковано правительством Колумбии вместе с другим имуществом Эскобара. Сейчас оно функционирует как тематический парк с бассейнами, водными горками и зоопарком, в котором представлены несколько других африканских видов животных.

Несмотря на экологические проблемы, бегемоты стали туристической достопримечательностью не только на бывшем ранчо наркобарона, но и в его окрестностях. Жители деревень предлагают экскурсии по наблюдению за экзотическими млекопитающими и продают тематические сувениры.

Местные жители продают сувениры в виде бегемотиков.

Ранее в зоопарке "Кхао Кхео" в Таиланде посетителей впечатлил двухмесячный карликовый бегемот, которого назвали "Му Ден" (в переводе — "свиная котлета"). Животное отличалось от других особой игривостью и активностью, когда смотритель купал его.