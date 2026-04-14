Спадщина Пабло Ескобара перетворилася на загрозу: у Колумбії радикально розправляться з небезпечними тваринами

Влада Колумбії вирішила взяти під контроль чисельність чужинців

У Колумбії планується знищити до 80 бегемотів, нащадків тварин із зоопарку Пабло Ескобара. Десятки небезпечних звірів, пов’язаних із наркобароном, будуть знищені через загрозу для місцевих видів та мешканців сіл.

Про це повідомляє The Guardian. Колумбія є єдиною не африканською країною, де мешкає дика популяція бегемотів.

Чому в Колумбії вирішили знищити бегемотів

Колумбійська влада схвалила план зі знищення десятків бегемотів, нащадків тварин, завезених до країни у 1980-х роках Пабло Ескобаром. Причина в тому, що вони витісняють місцеві види та загрожують місцевим жителям.

Міністр навколишнього середовища Ірен Велес заявила, що рішення було ухвалено у зв’язку з тим, що інші методи контролю чисельності бегемотів виявилися дорогими та безуспішними, включаючи стерилізацію деяких тварин або їхнє переміщення до зоопарків. Велес сказала, що цей захід торкнеться до 80 особин у другій половині 2026 року.

"Якщо ми цього не зробимо, ми не зможемо контролювати чисельність популяції. Ми повинні вжити цих дій, щоб зберегти нашу екосистему", — пояснила Велес.

За її словами, якщо не буде вжито заходів щодо контролю чисельності, до 2035 року популяція цих інвазивних тварин може збільшитися до 1000 особин, пише Reuters.

Капібари спостерігають за бегемотами, що пливуть

Колумбійські природоохоронні органи заявляють, що бегемоти загрожують жителям сіл, які зустрічали їх на фермах та в річках. Вони також конкурують за їжу та простір з місцевими видами, такими як річкові ламантини та черепахи.

Бегемот з розкритою пащею — страшне видовище

У рамках програми влада розпочала переговори з вісьмома державами, включаючи Індію, Мексику, Філіппіни, Еквадор, Перу та ПАР. Йдеться про можливу передачу деяких тварин до зоопарків чи заповідників цих країн. Проте необхідних дозволів досі не отримано. Одна з причин – наявність у колумбійських бегемотів генетичних дефектів через інбридінг (родинне схрещування).

Як бегемоти потрапили до Південної Америки

Колумбія — єдина країна за межами Африки, де мешкає дика популяція бегемотів. Її родоначальниками стали лише чотири особини, завезені Ескобаром у 1980-х роках для приватного зоопарку.

Згідно з дослідженням, опублікованим Національним університетом Колумбії, у 2022 році в країні вільно мешкало близько 170 бегемотів. Нині їх налічується близько 200.

Нащадки бегемотів Ескобара. Фото: Fernando Vergara/AP

Нещодавно цих ссавців помітили в районах, розташованих більш ніж за 100 км на північ від ранчо, куди їх спочатку привіз Ескобар.

Бегемоти є однією з головних пам’яток ранчо Наполеса, яке було конфісковано урядом Колумбії разом з іншим майном Ескобара. Нині воно функціонує як тематичний парк із басейнами, водними гірками та зоопарком, у якому представлено кілька інших африканських видів тварин.

Попри екологічні проблеми, бегемоти стали туристичною пам’яткою не тільки на колишньому ранчо наркобарона, а й на його околицях. Жителі сіл пропонують екскурсії зі спостереження за екзотичними ссавцями та продають тематичні сувеніри.

Місцеві мешканці продають сувеніри у вигляді бегемотиків. Фото: Iván Valencia/AP

Раніше у зоопарку "Кхао Кхео" у Таїланді відвідувачів вразив двомісячний карликовий бегемот, якого назвали "Му Ден" (у перекладі — "свиняча котлета"). Тварина відрізнялася від інших особливою грайливістю та активністю, коли доглядач купав її.