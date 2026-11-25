К субботе температура воздуха понизится на 3–5 градусов

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Больше всего осадков в Украине с 26 по 28 ноября ожидается в пятницу, 27 ноября. В большинстве регионов пройдут умеренный снег и мокрый снег, местами осадки будут значительными.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что в пятницу осадки обойдут север и северо-восток страны. В Закарпатье и на юге снег будет идти с дождём.

На пятницу дождь прогнозируют в Одессе, Николаеве и Херсоне

Где пройдут осадки 27 ноября

На карте ventusky.com полоса осадков тянется от запада Украины к югу. В неё попадают районы Львова и Одессы.

Киев и Харьков находятся за пределами зоны осадков на карте

В пятницу местами ожидаются налипание мокрого снега и гололёд, на дорогах – гололедица. Ночью температура составит от −7 до −1 °C, днём – от −3 до +3 °C. В Закарпатье и на юге днём будет от +2 до +7 °C.

Какая погода ожидается в четверг и субботу

В четверг, 26 ноября, на большей части страны существенных осадков не ожидается. Днём в Закарпатье и Прикарпатье пройдёт мокрый снег, который местами будет налипать. В Одесской области ожидается преимущественно дождь.

На юге и в Закарпатье снег будет идти вместе с дождём

В субботу, 28 ноября, в Украине будет преимущественно без осадков.

В Закарпатье и на юге снег будет идти с дождём

Как сообщал "Телеграф", народные приметы связывают быстро растаявший первый снег с мягкой зимой, а снег на промёрзшей земле – с холодной и снежной. Детальнее читайте в статье "Как по первому снегу точно определить, какой будет зима".