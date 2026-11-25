От масштаба решения союзников будет зависеть, что оно даст украинским городам

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Польша обратилась к союзникам с просьбой изучить возможность сбивания российских ракет над Украиной, когда они направлены на территорию НАТО. Этот призыв Варшава сделала после того, как на прошлой неделе в Польше упали российские ракеты.

Об этом сообщает Bloomberg. Польша предлагает НАТО ограниченный перехват российских ракет над Украиной, а не полноценную бесполетную зону. Речь идет, прежде всего, о ракетах, которые летят в сторону Польши или других стран Альянса. Некоторые страны поддержали предложение, но обсуждение было предварительным, и никакого решения принято не было.

"Телеграф" проанализировал, какие формы может приобрести эта инициатива, раскрыть тему помог ИИ ChatGPT. Предложение не подразумевает автоматического патрулирования всего украинского неба или ударов по российской авиации над территорией России.

Три сценария: от наблюдения до ограниченной зоны ПВО

Усиленный мониторинг. НАТО могло бы использовать радары, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и другие средства разведки для отслеживания российских ракет и дронов. Это помогло бы определить, какие из них угрожают странам Североатлантического союза.

Усиленный мониторинг помог бы союзникам раньше замечать угрозы их воздушному пространству Источник: Сгенеровано ИИ ("Телеграф")

Перехват отдельных ракет. При этом сценарии силы НАТО могли бы попытаться сбить ракету еще над Украиной, если ее траектория ведет к воздушному пространству одной из стран Альянса. Решение о перехвате зависело бы от согласованных союзниками правил применения силы.

Ограниченная зона противовоздушной защиты. Союзники могли бы систематически перехватывать воздушные цели в пределах территории Украины. Это самый масштабный и политически чувствительный из трех сценариев.

Однако даже вариант ограниченной зоны не гарантировал бы перехвата всех ракет и дронов, которые атакуют украинские города. Для Украины участие союзников стало бы дополнительным уровнем защиты, но не заменило бы ее собственную систему ПВО.

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