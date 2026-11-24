При ударе по железнодорожной станции погиб человек, ещё двое ранены

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Коростень - это крупный железнодорожный узел, от которого зависят пассажирские и грузовые перевозки в Житомирской области. В ночь на 24 ноября Россия вновь атаковала инфраструктуру города.

В районном центре под удар попали станция, почтовое отделение и склады. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Что произошло на станции

О гибели человека и ранении ещё двоих в результате удара российского беспилотника по станции Коростень сообщила "Укрзализныця". В момент атаки у вокзала стоял электропоезд. После предупреждения об угрозе железнодорожники объявили эвакуацию: бригада поезда, сотрудники вокзала и большинство пассажиров перешли в стационарное укрытие. Никто из работников железной дороги не пострадал.

"После объявления повышенной опасности критически важно чётко следовать инструкциям железнодорожников и объявлениям, которые звучат. Это спасает жизни", – подчеркнули в "Укрзализныце".

Спасатели ликвидируют последствия российских атак на Житомирщине

Где находится Коростень

Коростень расположен к северу от Житомира и к северо-западу от Киева. От города до областного центра 90 км, а до столицы – 150 км.

Коростень расположен к северо-западу от украинской столицы

Коростень – административный центр одноимённой громады, в которую входят также 43 села. По данным реестра, приведённым в проекте стратегии её развития, на 1 января 2026 года в самом городе было зарегистрировано 56 115 жителей.

Почему важна инфраструктура Коростеня

В Коростене сходятся несколько железнодорожных линий, по которым идут пассажирские и грузовые перевозки.

Это также промышленный центр. В городе и районе также работают машиностроительные и химические предприятия, добывают гранит и производят щебень. Для местных предприятий транспорт нужен и для поставок сырья, и для вывоза готовой продукции.

Удар 24 ноября продолжил серию атак на транспортную инфраструктуру. В Коростене её уже атаковали 10 октября: тогда возник пожар и пострадал один человек. А 20 ноября российские удары пришлись по транспортным и промышленным объектам Коростенского района. Одного человека госпитализировали с множественными осколочными ранениями.

Как сообщал "Телеграф", Россия регулярно атакует Житомирщину. В ноябре враг ударил по электроподстанции в регионе.