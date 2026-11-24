Унаслідок удару по залізничній станції загинула людина, ще двоє поранені

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Коростень – це великий залізничний вузол, від якого залежать пасажирські та вантажні перевезення в Житомирській області. У ніч на 24 листопада Росія знову атакувала інфраструктуру міста.

У районному центрі під удар потрапили станція, поштове відділення та склади. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Що сталося на станції

Про загибель людини та поранення ще двох унаслідок удару російського безпілотника по станції Коростень повідомила "Укрзалізниця". У момент атаки біля вокзалу стояв електропоїзд. Після попередження про загрозу залізничники оголосили евакуацію: бригада поїзда, працівники вокзалу та більшість пасажирів перейшли до стаціонарного укриття. Ніхто з працівників залізниці не постраждав.

"Після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників і оголошень, які лунають. Це рятує життя", – наголосили в "Укрзалізниці".

Рятувальники ліквідовують наслідки російських атак на Житомирщині

Де розташований Коростень

Коростень розташований на північ від Житомира та на північний захід від Києва. Від міста до обласного центру 90 км, а до столиці – 150 км.

Коростень розташований на північний захід від столиці України

Коростень – адміністративний центр однойменної громади, до якої також входять 43 села. За даними реєстру, наведеними в проєкті стратегії її розвитку, на 1 січня 2026 року в самому місті було зареєстровано 56 115 жителів.

Чому важлива інфраструктура Коростеня

У Коростені сходяться кілька залізничних ліній, якими здійснюють пасажирські та вантажні перевезення.

Це також промисловий центр. У місті та районі також працюють машинобудівні й хімічні підприємства, видобувають граніт і виробляють щебінь. Місцевим підприємствам транспорт потрібен і для постачання сировини, і для вивезення готової продукції.

Удар 24 листопада продовжив серію атак на транспортну інфраструктуру. У Коростені її вже атакували 10 жовтня: тоді виникла пожежа й постраждала одна людина. А 20 листопада російські удари припали на транспортні та промислові об’єкти Коростенського району. Одну людину госпіталізували з множинними осколковими пораненнями.

Як повідомляв "Телеграф", Росія регулярно атакує Житомирщину. У листопаді ворог ударив по електропідстанції в регіоні.