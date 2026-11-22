Повреждения также получили магазин и частное предприятие

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В ночь на 22 ноября российские беспилотники атаковали Киевскую область, Харьков и Полтавщину. В результате поврежден жилой многоэтажный дом, пострадали множество людей и среди них есть ребенок.

Разрушенные квартиры в Вышгородском районе

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщает, что в результате атаки вражеского БПЛА в Вышгородском районе повреждён пятиэтажный жилой дом.

В доме возник пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Была проведена эвакуация жильцов.

Как объяснили спасатели, в жилой дом был разрушен в поселке Дымер. В настоящее время под завалами могут находиться 7 человек

Спасатели эвакуировали 9 человек, в том числе 1 ребенка. Еще один ребенок, 2010 года рождения, пострадал и госпитализирован.

Информация о погибших и пострадавших постоянно обновляется. В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы, разбор разрушенных конструкций и поиск людей.

Также известно о повреждении магазина.

Взрывы на Полтавщине

В Полтавской ОВА сообщили, что в Кременчугском районе вражеский БПЛА попал по территории частного предприятия. По предварительной информации, люди не пострадали.

Взрывы и пожар в Харькове

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что этой ночью ударный дрон попал в Киевском районе Харькова.

На месте возник пожар. Информации о пострадавших нет.

Пожары и пострадавшие в Запорожье

В Запорожье во время ночной атаки 21 ноября травмы получили два человека, в том числе ребёнок. Число пострадавших уточняется.

Пожары возникли по двум адресам: горели гараж и крыша частного дома. На местах работали экстренные службы. Удар также повредил остекление двух многоквартирных домов.

Удары по Запорожью

Атака по дому в Запорожье

Как сообщал "Телеграф", в Кривом Роге в результате удара погибли люди, ещё 58 человек пострадали, в том числе дети, медики и сотрудники ГСЧС.