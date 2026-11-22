Пошкодження також отримали магазин та приватне підприємство

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У ніч проти 22 листопада російські безпілотники атакували Київську область, Харків та Полтавщину. Внаслідок цього пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, постраждали безліч людей і серед них є дитина.

Зруйновані квартири у Вишгородському районі

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що внаслідок атаки ворожого БПЛА у районі Вишгороду пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.

У будинку виникла пожежа, зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх. Було проведено евакуацію мешканців.

Як пояснили рятувальники, у житловий будинок було зруйновано у селищі Димер. В даний час під завалами можуть перебувати 7 осіб

Рятувальники евакуювали 9 осіб, у тому числі 1 дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та госпіталізована.

Інформація про загиблих та постраждалих постійно оновлюється. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей.

Також відомо про пошкодження магазину.

Вибухи на Полтавщині

У Полтавській ОВА повідомили, що у Кременчуцькому районі ворожий БПЛА потрапив територією приватного підприємства. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Вибухи та пожежа у Харкові

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що цієї ночі ударний дрон потрапив у Київському районі Харкова.

На місці виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.

Пожежі та постраждалі у Запоріжжі

У Запоріжжі під час нічної атаки 21 листопада травми зазнали двоє людей, у тому числі дитина. Число постраждалих уточнюється.

Пожежі виникли за двома адресами: горіли гараж та дах приватного будинку. На місцях працювали екстрені служби. Удар також пошкодив скління двох багатоквартирних будинків.

Удари по Запоріжжю

Атака по дому у Запоріжжі

Як повідомляв "Телеграф", у Кривому Розі внаслідок удару загинули люди, ще 58 людей постраждали, зокрема діти, медики та співробітники ДСНС.