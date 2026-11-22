Зруйновані квартири, евакуація та люди під завалами: як Україна пережила нову атаку
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Пошкодження також отримали магазин та приватне підприємство
У ніч проти 22 листопада російські безпілотники атакували Київську область, Харків та Полтавщину. Внаслідок цього пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, постраждали безліч людей і серед них є дитина.
Зруйновані квартири у Вишгородському районі
Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що внаслідок атаки ворожого БПЛА у районі Вишгороду пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.
У будинку виникла пожежа, зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх. Було проведено евакуацію мешканців.
Як пояснили рятувальники, у житловий будинок було зруйновано у селищі Димер. В даний час під завалами можуть перебувати 7 осіб
Рятувальники евакуювали 9 осіб, у тому числі 1 дитину. Ще одна дитина, 2010 року народження, постраждала та госпіталізована.
Інформація про загиблих та постраждалих постійно оновлюється. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, розбір зруйнованих конструкцій та пошук людей.
Також відомо про пошкодження магазину.
Вибухи на Полтавщині
У Полтавській ОВА повідомили, що у Кременчуцькому районі ворожий БПЛА потрапив територією приватного підприємства. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Вибухи та пожежа у Харкові
Мер міста Ігор Терехов повідомив, що цієї ночі ударний дрон потрапив у Київському районі Харкова.
На місці виникла пожежа. Інформації щодо постраждалих немає.
Пожежі та постраждалі у Запоріжжі
У Запоріжжі під час нічної атаки 21 листопада травми зазнали двоє людей, у тому числі дитина. Число постраждалих уточнюється.
Пожежі виникли за двома адресами: горіли гараж та дах приватного будинку. На місцях працювали екстрені служби. Удар також пошкодив скління двох багатоквартирних будинків.
Як повідомляв "Телеграф", у Кривому Розі внаслідок удару загинули люди, ще 58 людей постраждали, зокрема діти, медики та співробітники ДСНС.