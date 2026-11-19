Среди подозреваемых – руководители сапёрных групп и директор агропредприятия

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Нацполиция и Государственное бюро расследований раскрыли схему фиктивного разминирования сельхозугодий. Один из эпизодов произошёл в Баштанском районе Николаевской области, где подрядчики, по версии следствия, инсценировали находки на засеянных полях. Общий ущерб государству составил 49,2 млн грн.

Об этом сообщает "Телеграф". Детальнее читайте в материале "Сотни миллионов за "разминирование" пшеницы: как окружение экс-нардепа Ефимова зашло на рынок подрядов и заинтересовало следователей".

Национальная полиция Украины сообщила, что следствие установило причастность ещё четырёх человек. По данным полиции, участники схемы имитировали очистку более 820 гектаров сельхозугодий в Николаевской и Херсонской областях.

Что происходило на полях Баштанского района

Осенью 2025 года в Баштанском районе, по версии следствия, могли сфальсифицировать отчёты о загрязнении полей взрывоопасными предметами. Речь шла о 433,3 гектара, которые уже засеяли пшеницей и подсолнечником. В материалах дела фигурируют две компании – "Украинское агентство разминирования" и "Международная служба разминирования".

В деле есть запись телефонного разговора от 29 сентября 2025 года. По данным следствия, сапёр сообщил, что фермеры уже обрабатывают поля и разминировать там нечего. В ответ собеседник велел ему придумать, какие взрывоопасные предметы якобы угрожают участку, и отразить это в отчётах. Следствие считает, что позднее работники раскладывали на полях муляжи боеприпасов и ставили предупредительные флажки.

За что подрядчики получали бюджетные деньги

Две связанные компании участвовали в тендерах на гуманитарное разминирование сельхозземель в Николаевской, Херсонской и Черниговской областях. По данным Нацполиции, участки, на которых подрядчики имитировали работы, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистили ещё в 2023–2024 годах.

После выездов на участки подрядчики оформляли акты с ложными сведениями об объёмах и результатах работ. На основании этих документов заказчики получали сертификаты об очистке земель, а исполнители – оплату из государственного бюджета.

Акты с ложными сведениями о работах стали основанием для бюджетных выплат Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В октябре 2026 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Центра гуманитарного разминирования. Центр требует признать недействительным акт выполненных работ по участку фермерского хозяйства "Виол-Плюс" и взыскать с "Украинского агентства разминирования" 14 млн грн. Всего по трём договорам Центр требует взыскать с двух компаний 31,5 млн грн.

Кому сообщили о подозрении

Подозрения получили шесть человек. Двум директорам компаний вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах и служебный подлог. Трёх руководителей групп разминирования и директора агропредприятия следствие считает пособниками. По данным полиции, директор агропредприятия подписывал акты, хотя работы не проводились.

Санкции вменяемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определённые должности. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Как сообщал "Телеграф", Украина является одной из самых заминированных стран мира. Около четверти территории крупнейшей страны Европы нуждаются в сплошном разминировании. Это огромный рынок, в котором пытаются закрепиться не только бизнес-игроки, но и хорошо известные политики.