Серед підозрюваних – керівники саперних груп і директор агропідприємства

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Нацполіція та Державне бюро розслідувань викрили схему фіктивного розмінування сільськогосподарських угідь. Один з епізодів стався у Баштанському районі Миколаївської області, де підрядники, за версією слідства, інсценували знахідки на засіяних полях. Загальні збитки державі становили 49,2 млн грн.

Про це повідомляє "Телеграф". Детальніше читайте в матеріалі "Сотні мільйонів за "розмінування" пшениці: як оточення екснардепа Єфімова зайшло на ринок підрядів і зацікавило слідчих".

Національна поліція України повідомила, що слідство встановило причетність ще чотирьох осіб. За даними поліції, учасники схеми імітували очищення понад 820 гектарів сільськогосподарських угідь у Миколаївській і Херсонській областях.

Що відбувалося на полях Баштанського району

Восени 2025 року в Баштанському районі, за версією слідства, могли сфальсифікувати звіти про забруднення полів вибухонебезпечними предметами. Йшлося про 433,3 гектара, які вже засіяли пшеницею та соняшником. У матеріалах справи фігурують дві компанії – "Українське агентство розмінування" і "Міжнародна служба розмінування".

У справі є запис телефонної розмови від 29 вересня 2025 року. За даними слідства, сапер повідомив, що фермери вже обробляють поля і розміновувати там нічого. У відповідь співрозмовник наказав йому вигадати, які вибухонебезпечні предмети нібито загрожують ділянці, і відобразити це у звітах. Слідство вважає, що згодом працівники розкладали на полях муляжі боєприпасів і встановлювали попереджувальні прапорці.

За що підрядники отримували бюджетні гроші

Дві пов’язані компанії брали участь у тендерах на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель у Миколаївській, Херсонській і Чернігівській областях. За даними Нацполіції, ділянки, на яких підрядники імітували роботи, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій очистили ще у 2023–2024 роках.

Після виїздів на ділянки підрядники оформлювали акти з неправдивими відомостями про обсяги й результати робіт. На підставі цих документів замовники отримували сертифікати про очищення земель, а виконавці – оплату з державного бюджету.

Акти з неправдивими відомостями про роботи стали підставою для бюджетних виплат Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У жовтні 2026 року Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Центру гуманітарного розмінування. Центр вимагає визнати недійсним акт виконаних робіт на ділянці фермерського господарства "Виол-Плюс" і стягнути з "Українського агентства розмінування" 14 млн грн. Загалом за трьома договорами Центр вимагає стягнути з двох компаній 31,5 млн грн.

Кому повідомили про підозру

Підозри отримали шестеро людей. Двом директорам компаній інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах і службове підроблення. Трьох керівників груп розмінування та директора агропідприємства слідство вважає пособниками. За даними поліції, директор агропідприємства підписував акти, хоча роботи не проводилися.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Як повідомляв "Телеграф", Україна є однією з найбільш замінованих країн світу. Близько чверті території найбільшої країни Європи потребує суцільного розмінування. Це величезний ринок, на якому намагаються закріпитися не лише бізнес-гравці, а й добре відомі політики.