О наступлении на Киев, демобилизации, конфликте с Федоровым и не только. Что сказал Сырский в свежем интервью

Общая численность российской группировки на территории Украины сейчас составляет около 722 тысяч человек

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в новом интервью сделал несколько важных заявлений. Он говорил о вероятности нового наступления России на север Украины, ситуации на фронте, мобилизации и не только.

"Телеграф" собрал главные заявления Сырского. Его интервью "ТСН" длилось более полутора часов.

Об угрозе наступления на Черниговщину и Киев

По словам главкома, глава России Владимир Путин поручил генштабу РФ проработать варианты операции по захвату Киева. Сырский добавил, что вариант вторжения россиян с территории Брянской области в Черниговщину "реалистичен". Однако нападение РФ со стороны Беларуси он считает маловероятным – ее глава, Александр Лукашенко, не согласится на такой шаг.

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

О ситуации на фронте

Главком сказал, что враг имеет существенное преимущество в живой силе и средствах и продолжает стратегическую наступательную операцию. В то же время, Украина применяет стратегию "активной обороны" и освобождает территории. Силы обороны с начала 2026 г ода деоккупировали более 670 квадратных километров территории.

Сырский добавил, что есть признаки истощения российских войск, хотя общая численность российской группировки остается высокой и достигает ориентировочно 722 тысяч человек. Количество направлений активных наступательных действий врага сократилось с 13 до 7 (из которых четыре являются основными).

Россияне имеют значительные проблемы с обеспечением, поэтому основные действия на поле боя враг ведет пешими группами, а использование военной техники и артиллерии уменьшилось. Однако говорить о полном переломе в войне рано: по словам главкома, сломом ситуации станет момент, когда украинские войска будут наступать по 18-20 километров в сутки.

Силы обороны уничтожают в разы больше оккупантов, чем теряют сами, на некоторых участках ВСУ имеют преимущество и проводят успешные атаки. Из 240-260 ежедневных штурмовых действий на фронте почти половина (45-50%) – это украинские наступления.

О ретрансляторах в Беларуси

Сырский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси не были демонтированы. По его словам, 29 июня один из них включали, но в дальнейшем их не будут включать.

"Я думаю, что они осознают, что это не надо делать, скажем так. У нас много всего. У нас есть опыт, у нас есть обученные расчеты, у нас есть подготовленные войска. То есть у нас есть все для того, чтобы не бояться действий на этом направлении и обеспечить, ну по крайней мере сделать невозможным выполнение БПЛА противника, полеты как раз вдоль границы", — объяснил Сырский.

О замене бойцов на передовой

По словам Сырского, внедрен механизм, согласно которому военные, находящиеся на позициях более 60 суток, должны быть заменены. По его словам, сейчас глубина боевых порядков в некоторых бригадах достигает 20 и более километров, поэтому каждая замена бойцов фактически превращается в специальную операцию.

Главком опроверг критику по поводу якобы недостатка людей для ротаций. По его словам, количественно процесс полностью обеспечен. На самих позициях в разы меньше военнослужащих, чем в тыловых районах и подразделениях обеспечения, и в тылу задействованы еще не все силы и средства.

Сырский отметил, что в случаях, когда бойцы гарантированно не смогут дойти до позиции или эвакуироваться из-за угрозы уничтожения, принимается решение об отводе личного состава. На наиболее сложных участках фронта в процесс замены и эвакуации привлекают военнослужащих Сил специальных операций, добавил Сырский.

О демобилизации

Сырский отметил, что вопрос демобилизации военных, которые на фронте по 5 или даже 12 лет, чрезвычайно сложен и имеет серьезные ограничения, связанные с нашими мобилизационными способностями. По его словам, если первый этап планируемой реформы мобилизации будет успешным и удастся привлечь достаточно людей на новые контракты, это откроет "окно возможностей" для постепенного увольнения ветеранов.

Об операциях в Крыму и тылу РФ

Комментируя ежедневные новости об ударах по оборонным предприятиям России, дефиците топлива, отключениях света в Крыму и очередях на выезд с полуострова, Сырский отметил, что это часть более широкого замысла. Продолжается реализация целого комплекса мер, направленных на ослабление и срыв российской логистики, чтобы враг не мог оперативно перебрасывать свои войска на самые горячие участки фронта.

О возможной мобилизации в России

Главком отметил, что Кремль вряд ли решится на этот шаг в ближайшее время. По его мнению, вероятнее всего, это может произойти после завершения выборов в Государственную Думу РФ, которые запланированы с 18 по 20 сентября 2026 года. Однако, по словам Сырского, военное руководство Украины готово к любым сценариям и действиям врага.

О ядерной угрозе

Кремль использует ядерный шантаж как инструмент устрашения с самого начала полномасштабного вторжения. Однако сейчас Россия вряд ли решится на реальное применение ядерного оружия, поскольку этот шаг окончательно поставит российского диктатора Владимира Путина вне закона во всем мире, отметил главком.

О скандале вокруг "Скели"

Сырский прокомментировал нарушение прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля", назвав ситуацию "позорной". Он отметил, что после появления информации о возможных нарушениях в подразделении зимой уже проводились проверки, к работе привлекались Военная служба правопорядка, военный омбудсмен и разные комиссии. По словам главкома, он полагал, что "отрицательные явления" устранили.

"Командир полка доложил, что все выводы сделаны, по всем нарушителям приняты меры, те люди, которые нарушали и нежелательны были в полку, или его дискредитировали, переведены в другие части. Поэтому, когда появились эти материалы, была отправлена комиссия", — сказал Сырский.

Главная задача комиссии, по словам Сырского, – проверить все возможные места, где могли происходить нарушения, осмотреть полигоны и установить местонахождение лиц, фигурирующих в деле.

О конфликте с Минобороны

Сырский опроверг слухи, что между ним и министром обороны Михаилом Федоровым якобы есть конфликт. В то же время, во время работы действительно возникают отдельные вопросы, требующие согласования.

"Я могу повторить только слова министра обороны: у нас нет никакого конфликта. Каждый выполняет свои обязанности, у каждого есть свои задачи. У Минобороны свои задачи, у Генштаба свои задачи… Да, возникают периодически какие-то вопросы, какие-то противоречия, которые обсуждаются и решаются. Вопрос в основном касаются полномочий: где они пересекаются и каким образом нужно их решить", – заявил Сырский.

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