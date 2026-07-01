Про наступ на Київ, демобілізацію, конфлікт з Федоровим та не лише. Що сказав Сирський у свіжому інтерв'ю

Загальна чисельність російського угруповання на території України зараз сягає близько 722 тисячі осіб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у новому інтерв'ю зробив кілька важливих заяв. Він говорив про ймовірність нового наступу Росії на північ України, ситуацію на фронті, мобілізацію та ТЦК тощо.

"Телеграф" зібрав головні заяви Сирського. Його інтерв'ю "ТСН" тривало понад півтори години.

Про загрозу наступу на Чернігівщину та Київ

За словами головкома, глава Росії Володимир Путін доручив генштабу РФ опрацювати варіанти операції із захоплення Києва. Сирський додав, що варіант вторгнення росіян з території Брянської області до Чернігівщини є "реалістичним". Однак напад РФ з боку Білорусі він вважає малоймовірним — її глава Олександр Лукашенко не погодиться на такий крок.

Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Про ситуацію на фронті

Головком сказав, що ворог має суттєву перевагу в живій силі та засобах та продовжує стратегічну наступальну операцію. Водночас Україна застосовує стратегію "активної оборони" та звільняє території. Сили оборони з початку 2026 року деокупували понад 670 квадратних кілометрів території.

Сирський додав, що є ознаки виснаження російських військ, хоча загальна чисельність російського угруповання залишається високою і сягає орієнтовно 722 тисячі осіб. Кількість напрямків активних наступальних дій ворога скоротилася з 13 до 7 (з яких чотири є основними).

Росіяни мають значні проблеми із забезпеченням, тому основні дії на полі бою ворог веде пішими групами, а використання військової техніки та артилерії зменшилося. Однак говорити про повний перелом у війні зарано: за словами головкома, зламом ситуації стане момент, коли українські війська наступатимуть по 18-20 кілометрів за добу.

Сили оборони знищують у рази більше окупантів, ніж втрачають самі, на деяких ділянках ЗСУ мають перевагу та проводять успішні атаки. З 240-260 щоденних штурмових дій на фронті майже половина (45-50%) — це українські наступи.

Про ретранслятори у Білорусі

Сирський заявив, що ретранслятори на території Білорусі не були демонтовані. За його словами, 29 червня один з них включали, але надалі їх не вмикатимуть.

"Я думаю, що вони усвідомлять, що це не треба робити, скажімо так. У нас багато всього. У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є підготовлені війська. Тобто у нас є все для того, щоби не боятися дій з цього напрямку і забезпечити, ну принаймні унеможливити виконання БПЛА противника, польоти якраз уздовж кордону", — пояснив Сирський.

Про заміну бійців на передовій

За словами Сирського, впроваджено механізм, згідно з яким військові, що перебувають на позиціях понад 60 діб, мають бути замінені. За його словами, наразі глибина бойових порядків у деяких бригадах сягає 20 і більше кілометрів, тому кожна заміна бійців фактично перетворюється на спеціальну операцію.

Головком спростував критику щодо нібито нестачі людей для ротацій. За його словами, кількісно процес повністю забезпечений. На самих позиціях перебуває в рази менше військовослужбовців, ніж у тилових районах і підрозділах забезпечення, і в тилу залучені ще не всі сили та засоби.

Сирський наголосив, що у випадках, коли бійці гарантовано не зможуть дійти до позиції чи евакуюватися з неї через загрозу знищення, ухвалюється рішення про відведення особового складу. На найбільш складних ділянках фронту до процесу заміни та евакуації залучають військовослужбовців Сил спеціальних операцій, додав Сирський.

Про демобілізацію

Сирський зазначив, що питання демобілізації військових, які на фронті по 5 або навіть 12 років, є надзвичайно складним і має серйозні обмеження, пов'язані з нашими мобілізаційними спроможностями. За його словами, якщо перший етап запланованої реформи мобілізації буде успішним та вдасться залучити достатньо людей на нові контракти, це відкриє "вікно можливостей" для поступового звільнення ветеранів.

Про операції в Криму та тилу РФ

Коментуючи щоденні новини про удари по оборонних підприємствах Росії, дефіцит палива, відключення світла в Криму та черги на виїзд з півострова, Сирський зазначив, що це частина ширшого замислу. Триває реалізація цілого комплексу заходів, спрямованих на послаблення та зрив російської логістики, щоб ворог не мав змоги оперативно перекидати свої війська на найгарячіші ділянки фронту.

Про можливу мобілізацію в Росії

Головком зауважив, що Кремль навряд чи наважиться на цей крок найближчим часом. На його думку, найімовірніше, це може відбутися після завершення виборів до Державної думи РФ, які заплановано з 18 по 20 вересня 2026 року. Проте, за словами Сирського, військове керівництво України готове до будь-яких сценаріїв та дій ворога.

Про ядерну загрозу

Кремль використовує ядерний шантаж як інструмент залякування від самого початку повномасштабного вторгнення. Проте наразі Росія навряд чи наважиться на реальне застосування ядерної зброї, оскільки цей крок остаточно поставить російського диктатора Володимира Путіна поза законом у всьому світі, зазначив головком.

Про скандал навколо "Скелі"

Сирський прокоментував порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля", назвавши ситуацію "ганебною". Він зазначив, що після появи інформації про можливі порушення у підрозділі взимку вже проводилися перевірки, до роботи залучалися Військова служба правопорядку, військовий омбудсмен і різні комісії. За словами головкома, він думав, що "негативні явища" усунули.

"Командир полку доповів, що всі висновки зроблені, по всім порушникам вжиті заходи, ті люди, які порушували і небажані були в полку, або його дискредитували, переведені в інші частини. Тому, коли з'явилися ці матеріали була відправлена комісія", — сказав Сирський.

Головне завдання комісії, за словами Сирського, – перевірити всі можливі місця, де могли відбуватися порушення, оглянути полігони та встановити місцеперебування осіб, які фігурують у справі.

Про конфлікт з Міноборони

Сирський спростував чутки, що між ним та міністром оборони Михайлом Федоровим нібито є конфлікт. Водночас під час роботи дійсно виникають окремі питання, які потребують узгодження.

"Я можу повторити лише слова міністра оборони: у нас немає жодного конфлікту. Кожен виконує свої обов'язки, у кожного є свої задачі. У Міноборони свої задачі, у Генштаба свої задачі … Так, виникають періодично якісь питання, якісь протиріччя, які обговорюються та вирішуються. Питання в основному стосуються повноважень: де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити", — заявив Сирський.

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