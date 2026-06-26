В оккупированной Керчи прогремели взрывы. Под удар могли попасть вражеские средства ПВО и аэродром

После атаки фиксируются пожары

В ночь на пятницу, 26 июня, беспилотники атаковали Керчь в оккупированном Крыму. После ударов возникли несколько пожаров, под удар могли попасть важные объекты врага.

Как сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко, после атаки фиксируются сигнатуры пожаров в районе аэродрома Керчь и промышленной зоны.

"Арабатская стрелка. Поражено место расположения россиян в районе крепости Петровская слобода. Поражения подтверждают сигнатуры пожаров на сервисе FIRMS. Детали нуждаются в уточнении", — добавил он.

Пожар после атаки. Фото: Петр Андрющенко

Отметим, что город Керчь расположен на востоке Керченского полуострова между Черным и Азовским морями. По данным Telegram-канала Exilenova+, сервис NASA FIRMS фиксирует пожар в районе дислокации средств ПВО врага (Панцирь С-1) и аэродрома.

Пожары фиксируют спутники. Фото: @operativnoZSU

Зафиксирована дева ячейки горения. Фото: @operativnoZSU

Как сообщал "Телеграф", Керчь была под атакой также 21 июня. Тогда в Керчи после ударов разразился масштабный пожар на территории топливного терминала в морском рыбном порту. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 21 июня Силы обороны нанесли удар по нефтяному терминалу в оккупированной Керчи.

Напомним, народный депутат и лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявил "Телеграфу", что с разрушением Керченского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией, лучше не спешить. Он назвал важную причину.