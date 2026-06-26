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В окупованій Керчі пролунали вибухи. Під удар могли потрапити ворожі засоби ППО та аеродром

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Окуповане місто чуло вибухи Новина оновлена 26 червня 2026, 07:58
Окуповане місто чуло вибухи. Фото Колаж "Телеграф"

Після атаки фіксуються пожежі

В ніч на п'ятницю, 26 червня, безпілотники атакували Керч в окупованому Криму. Після ударів виникло кілька пожеж, під удар могли потрапити важливі об'єкти ворога.

Як повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, після атаки фіксуються сигнатури пожеж в районі аеродрому Керч та промислової зони.

"Арабатська стрілка. Уражено місце розташування росіян в районі фортеці Петровської слобода. Ураження підтверджують сигнатури пожеж на сервісі FIRMS. Деталі потребують уточнення", — додав він.

Наслідки атаки на Керч 26.06.2026
Пожежі після атаки. Фото: Петро Андрющенко

Зазначимо, місто Керч розташоване на сході Керченського півострова між Чорним і Азовським морями. За даними Telegram-каналу Exilenova+, сервіс NASA FIRMS фіксує пожежу в районі дислокації засобів ППО ворога (Панцир С-1) та аеродрому.

Наслідки атаки на Керч 26.06.2026
Пожежі фіксують супутники. Фото: @operativnoZSU
Наслідки атаки на Керч 26.06.2026
Зафіксовано діва осередки горіння. Фото: @operativnoZSU

Як повідомляв "Телеграф", Керч була під атакою також 21 червня. Тоді в Керчі після ударів спалахнула масштабна пожежа на території паливного термінала в морському рибному порту. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в ніч проти 21 червня Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Керчі.

Нагадаємо, народний депутат та лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив "Телеграфу", що з руйнуванням Керченського мосту, який з'єднує окупований Крим з Росією, краще не поспішати. Він назвав важливу причину.

Теги:
#Крим #Керч #Атака #Безпілотники