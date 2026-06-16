Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран. Детали соглашения

Соглашение рассчитано на два года

Британская компания Urenco будет поставлять обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии, компании "Энергоатом". Великобритания потратит на это 210 миллионов фунтов стерлингов (около 12 миллиардов 647 миллионов гривен).

Как сообщает Politico, премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о новых энергетических санкциях против России и соглашении о поставках на украинские атомные электростанции обогащенного урана в течение следующих двух лет, во время встречи с партнерами на саммите G7. По словам Стармера, соответствующий документ на недавней встрече он согласовал с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кир Стармер. Фото: Википедия

Для справки: обогащенный уран используют на атомных электростанциях, чтобы топливо в реакторе могло эффективно "гореть" и выделять много тепла для выработки электроэнергии.

Великобритания ввела новые энергетические санкции против России на саммите G7

Новый пакет мер Великобритании будет направлен против незаконного теневого флота России. Также ограничения направлены против финансовых сетей, используемых для обхода санкций и вооружения российских военных. В частности, речь идет об эмбарго по ряду судов, которые перевозят российский сжиженный природный газ.

"Агрессия России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания активизируется — прекращает поступления, подпитывающие войну Путина и обеспечивает Украину энергией в течение будущих зим", — сказал Стармер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как относится к Украине новый министр обороны Британии Дэн Джарвис. До начала политической карьеры он долгое время служил в британской армии.