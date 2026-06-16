Британія постачатиме Україні збагачений уран. Деталі угоди

Угода розрахована на два роки

Британська компанія Urenco постачатиме збагачений уран українському виробнику атомної енергії, компанії "Енергоатом". Британія витратить на це 210 мільйонів фунтів стерлінгів (12 мільярдів 647 мільйонів гривень).

Як повідомляє Politico, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про нові енергетичні санкції проти Росії та угоду про постачання на українські атомні електростанції збагаченого урану протягом наступних двох років, під час зустрічі з партнерами на саміті G7. За словами Стармера, відповідний документ під час нещодавньої зустрічі він узгодив із президентом України Володимиром Зеленським.

Кір Стармер. Фото: Вікіпедія

Для довідки: збагачений уран використовують на атомних електростанціях, щоб паливо в реакторі могло ефективно "горіти" й виділяти багато тепла для вироблення електроенергії.

Велика Британія запровадила нові енергетичні санкції проти Росії на саміті G7

Новий пакет заходів Великої Британії буде спрямований проти незаконного тіньового флоту Росії. Також обмеження спрямовано проти фінансових мереж, що використовуються для обходу санкцій та озброєння російських військових. Зокрема йдеться про ембарго щодо низки суден, які перевозять російський скраплений природний газ.

"Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Велика Британія активізується — припиняє надходження, які підживлюють війну Путіна та забезпечує Україну енергією протягом майбутніх зим", — сказав Стармер.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ставиться до України новий міністр оборони Британії Ден Джарвіс. До початку політичної кар'єри він тривалий час служив у британській армії.