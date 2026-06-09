Европа не хочет быть организатором: на Западе дали прогноз по переговорам о мире в Украине

Украина направила важные сигналы партнерам

Реальные перспективы переговоров между Украиной и Россией остаются призрачными. Почему Европа не спешит становиться посредником в мирном процессе, кто мог бы взять на себя эту роль и почему Путин не пойдет на встречу с Зеленским, которую последний предлагал в открытом письме — "Телеграфу" объяснилнемецкий аналитик, основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Письмо, которое Владимир Зеленский написал Владимиру Путину, было направлено глобальной аудитории, чтобы в очередной раз показать, что Украина заинтересована в мирном процессе и не мешает ему.

"Конечно, в письме был определенный троллинг России, которая сейчас находится в более сложном положении как в военном, так и в экономическом плане. Думаю, это нужно рассматривать в контексте изменений на фронте, а также того факта, что США сейчас сосредоточены на Иране, а европейцы активнее включаются в процесс поиска мира между РФ и Украиной", – сказал Фройденштайн.

Вероятно, письмо также было попыткой привлечь внимание президента США Дональда Трампа, который вскоре встретится с европейскими лидерами на полях саммита "Группы семи".

"Украина также привлекает Трампа своими военными успехами. Но пока это не имеет прямого эффекта, ведь США не оказывают дополнительного давления на Россию", — сказал он.

Собеседник исключает возможность потенциальной встречи между Зеленским и российским диктатором.

"На данный момент Путин не готов. Будет ли готов когда-нибудь — я не знаю. Это очень трудно предсказать… Очевидно, ситуация для России все еще недостаточно плоха", — объяснил аналитик.

Примечательно, что 7 июня Украина вместе с Францией, Германией и Великобританией опубликовали совместное заявление, содержащее пять условий для достижения мира: среди них безусловное прекращение огня, а также определение текущей линии фронта как отправной точки для любых переговоров.

"Эти пять пунктов не являются чем-то новым. Это обобщение европейской позиции, которая остается практически неизменной более года. Ключевым элементом является первое требование — немедленное прекращение огня, после которого могут начаться переговоры.

Россия видит все наоборот. Она хочет сначала договариваться о мирном соглашении, пока продолжают лететь ракеты и падать бомбы. Ни Европа, ни Украина не согласны с таким подходом. Именно поэтому я не думаю, что переговоры начнутся очень быстро", – прогнозирует Роланд Фрейденштайн.

Европейцы при этом не хотят быть организаторами мирных переговоров, а сидеть за одним столом с Украиной.

"Европейцы не собираются выполнять ту роль, которую Соединенные Штаты играли в течение последних полутора лет, когда Вашингтон оказывал давление на Украину, чтобы она согласилась на территориальные уступки.

Это не та роль, к которой стремится Европа. На мой взгляд, было бы даже полезно еще более четко разделить функцию организатора переговоров и функцию участвующей в них стороны.

Организатором может быть Индия, Турция или кто-нибудь другой. Это может быть Швейцария. Кто-то должен, образно говоря, поставить чашки с кофе на стол", — описывает спикер.

Он заключает: Европа очень мудро настаивает на том, чтобы быть рядом с Украиной и поддерживать ее во время переговорного процесса. А также следить за тем, чтобы любые договоренности включали интересы всего континента.