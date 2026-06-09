Європа не хоче бути організатором: на Заході дали прогноз щодо переговорів про мир в Україні

Україна надіслала важливі сигнали партнерам

Реальні перспективи переговорів між Україною та Росією залишаються примарними. Чому Європа не поспішає ставати посередником у мирному процесі, хто міг би взяти на себе цю роль і чому Путін не піде на зустріч із Зеленським, яку останній пропонував у відкритому листі — "Телеграфу" пояснив німецький аналітик, засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Лист, який Володимир Зеленский написав на адресу Володимира Путіна, був спрямований для глобальної аудиторії, аби вчергове показати, що Україна зацікавлена в мирному процесі та не стоїть на його заваді.

"Звісно, у листі був певний тролінг Росії, яка нині перебуває у складнішому становищі як у військовому, так і в економічному плані. Гадаю, це потрібно розглядати в контексті змін на фронті, а також того факту, що США зараз зосереджені на Ірані, а європейці активніше включаються в процес пошуку миру між РФ та Україною", — сказав Фройденштайн.

Ймовірно, лист також був спробою привернути увагу президента США Дональда Трампа, який незабаром зустрінеться з європейськими лідерами на полях саміту "Групи семи".

"Україна також привертає увагу Трампа своїми військовими успіхами. Але наразі це не має прямого ефекту, адже США не чинять додаткового тиску на Росію", — сказав він.

Співрозмовник виключає і можливість потенційної зустрічі між Зеленським та російським диктатором.

"На цей момент Путін не готовий. Чи буде готовий колись — я не знаю. Це дуже важко передбачити… Очевидно, ситуація для Росії все ще недостатньо погана", — пояснив аналітик.

Примітно, що 7 червня Україна разом із Францією, Німеччиною та Великою Британією опублікували спільну заяву, яка містила п’ять умов для досягнення миру: серед них безумовне припинення вогню, а також визначення поточної лінії фронту як відправної точки для будь-яких переговорів.

"Ці п’ять пунктів не є чимось новим. Це узагальнення європейської позиції, яка залишається практично незмінною понад рік. Ключовим елементом є перша вимога — негайне припинення вогню, після якого можуть початися переговори.

Росія ж бачить усе навпаки. Вона хоче спочатку домовлятися про мирну угоду, поки продовжують летіти ракети й падати бомби. Ані Європа, ані Україна не погоджуються на такий підхід. Саме тому я не думаю, що переговори почнуться дуже швидко", — прогнозує Роланд Фройденштайн.

Європейці при цьому не хочуть бути організаторами мирних переговорів, натомість — сидіти за одним столом з Україною.

"Європейці не збираються виконувати ту роль, яку Сполучені Штати відігравали протягом останніх півтора року, коли Вашингтон тиснув на Україну, щоб вона погодилася на територіальні поступки.

Це не та роль, до якої прагне Європа. На мою думку, було б навіть корисно ще чіткіше розділити функцію організатора переговорів і функцію сторони, яка бере участь у них.

Організатором може бути Індія, Туреччина або хтось інший. Це може бути Швейцарія. Хтось має, образно кажучи, поставити чашки з кавою на стіл", — описує спікер.

Він підсумовує: Європа дуже мудро наполягає на тому, щоб бути поруч з Україною та підтримувати її під час переговорного процесу. А також — стежити за тим, щоб будь-які домовленості включали інтереси всього континенту.