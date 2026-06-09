Зеленский назвал три вещи, которые сейчас больше всего нужны Украине. Главное из нового интервью (видео)

Самой большой победой будет, когда россияне поймут, что война — это трагедия для них самих, говорит украинский лидер

Президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью рассказал о ситуации на поле боя и оценил перспективы освобождения Крыма. Также он назвал три вещи, которые сейчас самые главные для Украины.

"Телеграф" рассказывает о главных заявлениях президента в интервью The Guardian. Он высказался по самым актуальным вопросам

О ситуации на поле боя и потерях РФ

По словам Зеленского, сейчас она значительно лучше, чем была два года назад и выглядит обнадеживающе для Украины. В последние месяцы шаги Киева стали сильнее.

"Я бы не сказал, что Россия проигрывает войну, но она ежедневно теряет инициативу. Они теряют много людей, 30-35 тысяч: 23-24 тысячи — это убитые люди, и 10-12 тысяч — тяжелораненые. Они не выиграют эту войну", — говорит президент.

Он добавил, что россияне "не побеждают на всех направлениях". Самое тяжелое для Украины — восточное направление. Именно туда Россия бросает больше сил. Там они каждый день должны показывать главе РФ Владимиру Путину некий прогресс, говорит президент.

О личных переговорах с Путиным и его лжи

По словам Зеленского, Киев должен использовать все возможности для дипломатии, хотя Путину нельзя доверять. Он добавил, что всегда говорил президенту США Дональду Трампу, что Путину нельзя верить, потому что он лжет.

"Я всегда говорил президенту Трампу, что Путин лжет. Он играет в игры с Белым домом и американским обществом", — добавил Зеленский.

О смещении внимания США на Ближний Восток

"С начала обострения на Ближнем Востоке фокус США сместился от Украины к этому региону. Это правда. Я думаю, что американские интересы сейчас больше связаны с Ближним Востоком. Мы видим это по их действиям, заявлениям и масштабам поддержки", — отметил президент.

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Об освобождении Крыма

Журналист спросил Зеленского, чувствует ли он, что сейчас ближе до освобождения Крыма, чем когда-либо в последние годы.

"Мы всегда открыто говорим о прошлых операциях, но никогда — о будущих. Могу сказать лишь, что мы работаем над крымской логистикой, над дефицитом горючего и дизеля. Речь идет о критической инфраструктуре, которая помогает милитаризации оккупированного Крыма. Мы будем работать по таким целям и на территории России — прежде всего военных, а потом — энергетических", — подчеркнул президент.

Он добавил, что это наша стратегия ответа. Иначе они (россияне) не почувствуют, что такое война.

"Самой большой победой будет тот момент, когда российское общество поймет, что война — это трагедия для них самих. Думаю, мы уже близки к этому", — сказал Зеленский.

Три вещи, которые сейчас больше всего нужны Украине

"Не так много вещей могут существенно усилить нас и быстрее вынудить Путина к диалогу. Первое — закрыть небо … Нам нужны противобаллистические системы и ракеты к ним. Второе — более сильные санкции. Третье — дополнительное финансирование нашей армии", — резюмировал президент.

Как сообщал "Телеграф", 8 июня Зеленский имел телефонный разговор со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы США Джаредом Кушнером. В ходе разговора обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне.