Зеленський назвав три речі, які зараз найбільш потрібні Україні. Головне з нового інтерв'ю (відео)

Найбільшою перемогою буде, коли росіяни зрозуміють, що війна — це трагедія для них самих, каже український лідер

Президент України Володимир Зеленський у новому інтерв'ю розповів про ситуацію на полі бою та оцінив перспективи звільнення Криму. Також він назвав три речі, які зараз найголовніші для України.

"Телеграф" розповідає про головні заяви президента в інтерв'ю The Guardian. Він висловився щодо найактуальніших питань

Про ситуацію на полі бою та втрати РФ

За словами Зеленського, зараз вона значно краща, ніж була два роки тому та виглядає обнадійливо для України. Останніми місяцями кроки Києва стали сильнішими.

"Я не сказав би, що Росія програє війну, але вона щодня втрачає ініціативу. Вони втрачають багато людей, 30–35 тисяч: 23–24 тисячі — це вбиті люди, і 10–12 тисяч — важкопоранені. Вони не виграють цю війну", — каже президент.

Він додав, що росіяни "не перемагають на всіх напрямках". Найважчий для України — східний напрямок. Саме туди Росія кидає найбільше сил. Там вони щодня мають показувати главі РФ Володимиру Путіну якийсь прогрес, каже президент.

Про особисті переговори з Путіним та його брехню

За словами Зеленського, Київ має використовувати всі можливості для дипломатії, хоча Путіну й не можна довіряти. Він додав, що завжди казав президенту США Дональду Трампу, що Путіну не можна вірити, бо він бреше.

"Я завжди говорив президенту Трампу, що Путін бреше. Він грає в ігри з Білим домом та американським суспільством", — додав Зеленський.

Про зміщення уваги США на Близький Схід

"Від початку загострення на Близькому Сході фокус США змістився від України до цього регіону. Це правда. Я думаю, що американські інтереси зараз більше пов'язані з Близьким Сходом. Ми бачимо це за їхніми діями, заявами та масштабами підтримки", — зазначив президент.

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Про звільнення Криму

Журналіст запитав Зеленського, чи відчуває він, що зараз ближче до звільнення Криму, ніж будь-коли за останні роки.

"Ми завжди відкрито говоримо про минулі операції, але ніколи — про майбутні. Можу сказати лише, що ми працюємо над кримською логістикою, над дефіцитом пального та дизеля. Йдеться про критичну інфраструктуру, яка допомагає мілітаризації окупованого Криму. Ми будемо працювати по таких цілях і на території Росії — передусім військових, а потім енергетичних", — відповів президент.

Він додав, що це — наша стратегія відповіді. Інакше вони (росіяни) не відчують, що таке війна.

"Найбільшою перемогою буде той момент, коли російське суспільство зрозуміє, що війна — це трагедія для них самих. Думаю, ми вже близькі до цього", — сказав Зеленський.

Три речі, які зараз найбільше потрібні Україні

"Не так багато речей можуть суттєво посилити нас і швидше змусити Путіна до діалогу. Перше — закрити небо … Нам потрібні протибалістичні системи та ракети до них. Друге — сильніші санкції. Третє — додаткове фінансування для нашої армії", — резюмував президент.

Як повідомляв "Телеграф", 8 червня Зеленський мав телефонну розмову зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та зятем глави США Джаредом Кушнером. Під час розмови обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні.