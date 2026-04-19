Могут замерзнуть черешни и не только. В каких регионах обещают заморозки

Урожай фруктов и ранних овощей снова под угрозой

Метеорологи предупредили о том, что уже ночью 20 апреля на территории части Украины ожидаются новые заморозки. Они угрожают урожаю фруктовых деревьев, которые цветут в это время.

Также опасность подстерегает ранние овощи в теплицах. О возвращении отрицательных температур сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу специалистов, в северных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) на поверхности почвы ожидаются заморозки 0… -3 градусов (I уровень опасности, желтый). А в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях предупреждают о заморозках 0… -3 в воздухе, из-за чего объявлен II уровень опасности (оранжевый).

Где будут заморозки 20 апреля. Карта Укргидрометцентра

Об этом в интервью "Телеграфу" говорил и начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"В начале новой рабочей недели адвекция холода усилится. Температура днем опустится до +9…+14 градусов тепла, а ночью на почве и пониженных формах рельефа возможны заморозки 0…-3 градусов", – отмечал метеоролог.

Карта синоптических процессов в Европе 20 апреля

Стоит отметить, что в эти дни в наших широтах цветут вишня, черешня, алыча и слива, а также поздние сорта абрикоса. Начинает раскрывать бутоны груша, а в теплых регионах – ранние яблони. В теплицах растут ранние овощи.

Напомним, около недели назад, украинским фермерам уже пришлось спасать урожай от ночных заморозков. В теплицах зажигали большое количество свечей, а в садах жгли солому и опилки, использовали дымовые машины.